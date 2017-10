Laatste keer amnestie voor 100.000 illegale wapens

Wie een wapen bezit en daarvoor geen vergunning heeft, kan dat straks regulariseren. De ministerraad beslist vandaag om een nieuwe en laatste amnestieperiode in te voeren om illegale wapens wit te wassen. Daarvan zouden er nog minstens 100.000 in omloop zijn. De nieuwe wapenwet heeft overigens nog iets in petto: voortaan zal niemand nog zonder een vergunning laders kunnen kopen. Een maatregel van ­justitieminister Koen Geens (CD&V) in de strijd tegen terrorisme.

Hoeveel illegale wapens er precies in ons land circuleren, weet niemand. Dat het er minstens 100.000 zijn, blijkt uit het aantal wapens dat vroeger in het Centraal Wapenregister stond ingeschreven, maar in 2006 – toen de wapenwet werd verstrengd – niet werd aangegeven. Maar dat zijn dus de illegale wapens waarvan men het bestaan kent. Het dark number, het aantal dat niet bekend is, is wellicht ook groot.

Om een beter zicht te krijgen op het aantal, maar ook om ons land gewoon een stuk veiliger te maken, schrijft Koen Geens nu een nieuwe regularisatieprocedure uit. Toen de wapenwet na de moordpartij van Hans Van Themsche in Antwerpen werd verstrengd, liep er ook al een amnestieperiode. Toen werden zo’n 200.000 wapens vergund, binnengeleverd of gewoon vernietigd. Wie dat toen niet deed, krijgt nu dus een tweede kans.

Geens voert zo een passage uit het regeerakkoord uit. Vanaf het voorjaar 2018 kunnen wapenbezitters bij de provincie een vergunning aanvragen. Wie een wapen gewoon wil inleveren of wil laten neutraliseren, moet daarvoor bij de politie zijn. “We gaan verder de strijd aan tegen terrorisme en halen wapens zo veel mogelijk uit het illegale circuit. Een nieuwe, en laatste, regularisatieperiode biedt meer transparantie over de aanwezigheid van vergunningsplichtige wapens,” zegt minister Geens.

België heeft de reputatie een draaischijf te zijn in de internationale wapenhandel. Het is niet de reden om deze amnestie in te voeren, maar indien ons land daardoor van zijn reputatie afraakt, is dat mooi meegenomen, klinkt het bij insiders. Hoe dan ook zullen deze keer geen 200.000 wapens worden geregistreerd. “Het zal kleinschaliger zijn”, zegt Nils Duquet van het Vlaams Vredesinstituut.

Veel kogels, veel volle laders

Dat niemand straks nog zonder vergunning laders zal kunnen kopen, kadert ook heel duidelijk in de strijd tegen terrorisme. Voor munitie is wel een vergunning nodig, maar voor laders niet. Een duidelijk hiaat in de wetgeving. De gebroeders El Bachraoui – die achter de aanslagen in Brussel zaten – lieten zich bijvoorbeeld bevoorraden met laders die vrij te verkrijgen ­waren. “Jagers die snel veel kogels nodig hebben om hun prooi neer te leggen, nemen altijd veel volle laders mee. Maar er zijn ook mensen met minder goede bedoelingen”, zegt een expert op het kabinet Justitie. Een schutter als Stephen Paddock had in Las Vegas hoogstwaarschijnlijk ook een reeks volle laders bij. Voortaan zal er dus ook voor zo’n lader een vergunning nodig zijn. En die geldt enkel voor het ­wapen waarvoor je al een vergunning hebt.

De wetswijziging komt er onder meer op vraag van federaal procureur Frédéric Van Leeuw. Hij drong erop aan in de parlementaire onderzoekscommissie die de aanslagen in ­Zaventem en Maalbeek onder de loep neemt.