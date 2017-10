Na de interlandbreak is het opnieuw verzamelen geblazen voor de voetballers. En ook in de Premier League doen ze dat in stijl. Romelu Lukaku, die woensdag nog met zijn Mercedes opdaagde aan het oefencentrum van Manchester United, werd er gisteren gespot in een blitse, zwart-witte Rolls-Royce. Een bolide die, als we de kenners mogen geloven, zo’n 280.000 euro kost. Een peulschil, voor de Rode Duivel.