Over en uit voor tweede seizoen van Gert Late Night: wie stak de boot van Gert in brand?

Vlaamse soaps zoals ‘Thuis’ en ‘Familie’ sluiten hun seizoenen al jaren af met gigantische cliffhangers en spannende plottwists. Ook Gert Verhulst en James Cooke vonden dat ze hun tweede reeks moesten afsluiten met een knaller. Letterlijk. Op het einde van de laatste aflevering is alles in scène gezet, zoals het een pittige dagelijkse fictiereeks betaamt: Ben Segers lijkt dood, Stan Van Samang en Kat Kerkhofs werden samen in bed aangetroffen en de Evanna “ontploft” nog voor we zeker zijn dat Gert en James zich hebben kunnen redden. Een explosief einde. Eén vraagt blijft: wie stak de boot in brand?