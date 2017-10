Ex-advocate laat huis verbouwen met geld van demente cliente : “Ze maakte grote sier met het beetje geld dat mijn mama nog had”

Bredene - Het was de taak van advocate Ann C. om haar hulpbehoevende bejaarde cliënte te helpen met haar geldzaken. In plaats daarvan versluisde ze 112.500 euro naar haar eigen rekening en betaalde daarmee haar eigen verbouwingen, dure jurkjes en de studies van haar kinderen. Ze kreeg daarvoor gisteren drie maanden cel. “Er is te weinig controle op dit soort zaken”, vindt SP.A-voorzitter John Crombez.

“Een chique advocate die grote sier maakte met het beetje geld dat mijn mama nog had. Ik begin spontaan te huilen als ik er aan denk. Eigenlijk moesten wij die vrouw vertrouwen. Maar wat deed ze? Ze heeft mijn arme moeder bestolen, terwijl zij helemaal niets in de gaten had.”

Hélène Coopman, de dochter van de gedupeerde Maria Bosman (87) uit Bredene, kookt nog steeds van woede als ze aan de wanpraktijken van de Oostendse stagiair-advocate Ann C. (52) denkt. Haar moeder is al geruime tijd dement en niet in staat om nog langer voor haar eigen rekeningen in te staan. Een vrederechter duidde daarom Ann C. aan, die haar geldzaken moest beheren.

Ann C. – jarenlang café-uitbaatster – besloot pas enkele jaren geleden om advocate te worden. Toen ze als bewindvoerster werd aangesteld, liep ze nog steeds stage. Op een gegeven moment moest haar cliënte naar een rusthuis en werd haar rijwoning voor 120.000 euro verkocht. Na wat kosten bleef daar uiteindelijk nog 112.500 van over. “Geld dat mama kon gebruiken om haar kamer in het rusthuis te betalen”, zegt dochter Hélène.

Maar Ann C. versluisde de centen gewoon naar haar eigen rekening. De kinderen van Maria hadden eerst niets in de gaten. Pas toen Ann C. in januari dit jaar niet door haar examens geraakte om advocate te worden, viel ze door de mand. Een nieuwe bewindvoerder ontdekte dat het geld van Maria Bosman naar verschillende rekeningen was overgemaakt. “Bij de bank konden ze mij enkel vertellen dat die rekeningen niet op naam van mevrouw Bosman stonden”, zegt advocate Martine Decherf.

De rechtbank in Brugge veroordeelde de ex-advocate tot drie maanden cel met uitstel en een boete van 1.200 euro. Ze moet Maria Bosman ook 65.000 euro terugbetalen. Geld dat ze had opgesoupeerd aan dure kleedjes, verbouwingen in haar huis en de studentenkoten van haar kinderen.

Rotte appels

Brigitte Vander Meulen, ex-stafhouder in Brugge, kent de reputatie van Ann C. maar al te goed. “Die vrouw deugde niet voor de advocatuur. Een advocaat is een vertrouwenspersoon. Als je geld steelt, schend je dat vertrouwen. Dat zijn de rotte appels. Die moeten eruit.”

De voorbije jaren zijn er al verschillende gevallen geweest van misbruik bij bewindvoering. Toch verwacht Jan Nolf, gewezen vrederechter, een daling van het aantal klachten nu de wetgeving strenger is geworden. “Bewindvoerders zijn verplicht om rekeninguittreksels voor te leggen. Vroeger gebeurde dat niet standaard”, zegt hij. Maar volgens John Crombez (SP.A), die al veel klachten van gedupeerden verzamelde, blijft een minderheid van advocaten hun functie nog steeds misbruiken. “Er is te weinig controle. De bedoeling van de recente wetgeving was dat er minder advocaten als bewindvoerder worden aangesteld, en meer vertrouwenspersonen. Maar rechters passen dat nog onvoldoende toe.”