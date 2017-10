Carrière Jan Bakelants in gevaar? "Voor een gewone persoon heeft dit al een heel zware impact, laat staan voor een topsporter"

Zes dagen na zijn zware val in de Ronde van Lombardije wordt Jan Bakelants vandaag met spoed geopereerd in het UZ Gasthuisberg in Leuven. Intussen is ook de definitieve en zware balans van zijn val duidelijk: Bakelants heeft breuken aan zeven ribben en vier ruggenwervels (D8 en D10 en L1 en L3). Er wacht hem een lange en loodzware revalidatie.

Pas gisteren, vijf dagen nadat hij op vreselijke wijze in de Ronde van Lombardije over de afsluiting in een ravijn was gedoken, kon Bakelants naar België overgebracht worden. Door een bloeduitstorting in de borstkas, een zogenaamde hemothorax, was het onmogelijk om hem eerder vanuit het Italiaanse ­Como te vervoeren. Eenmaal in België wacht ­Bakelants evenwel meteen een dringende operatie. Tot daar het medisch bulletin van Bakelants’ ploeg AG2R.

Maar dat de toestand van Bakelants zeer ernstig blijft, lijdt geen twijfel. Vooral de schade aan ruggenwervel L3, aldus het bulletin nog, baart zorgen. “Wellicht gaat het om een instabiele breuk”, verklaart prof Willem-Jan Metsemakers UZ Leuven de operatie. “Dat betekent dat de integriteit van de wervel is aangetast, waarbij er druk op het ruggenmerg kan ontstaan. Zo’n wervel moet opnieuw vastgezet worden. Sowieso is het een delicate breuk, omdat druk op het ruggenmerg kan leiden tot verlammingsverschijnselen. Anderzijds: mocht het gevaar op verlamming erg groot zijn, dan zou de operatie wel onmiddellijk ter plaatse zijn uitgevoerd.”

Dat beaamt ook dokter Joris Bleyen, de chirurg die collega-renner Edward Theuns vorig jaar nog aan de ruggenwervel opereerde. Ook die moest maandenlang revalideren en reed een tijdje met schroeven in zijn lichaam rond. “Wellicht gaat dat ook voor Bakelants gelden”, klinkt het. “Bij de operatie zullen schroeven ervoor moeten zorgen dat de wervels op de juiste manier weer aan mekaar groeien.”

Carrière in gevaar

Dat er liefst vier wervels geraakt zijn, weet Bleyen, geeft aan dat de klap enorm was. En het doet meteen vragen rijzen bij de sportieve toekomst van Bakelants. In het medisch bulletin van AG2R staat slechts dat Jan en zijn familie om rust vragen: “Het belangrijkste is nu dat Jan weer de gezondheid terugvindt die hem moet toelaten om zijn carrière voort te zetten.” Dat dat laatste niet evident is, mag duidelijk zijn. Bleyen beklemtoont dat hij de details van het dossier-Bakelants niet kent en daarom voorzichtig wil blijven. Maar: “Dit kan absoluut zijn loopbaan in gedrang brengen. Voor een gewone persoon heeft dit al een heel zware impact op zijn functioneren, laat staan voor een topsporter. Bovendien is dit heel pijnlijk. Sowieso wordt dit een heel lange en zware revalidatie.”

Ook vriendin Daphne, dochtertje Julia en de ­ouders van Bakelants keerden gisteren terug naar België. Ze laten ­weten zeer opgelucht te zijn dat Jan nu in België is.