Brandweerman moet zijn eigen huis gaan blussen en kinderen redden

Kortrijk - Een korte maar felle brand heeft donderdagavond voor heel wat schade gezorgd in een rijwoning aan de Gullegemsesteenweg. Een van de brandweermannen die ter plaatse kwamen, zag zijn eigen huis in vlammen opgaan. Zijn kinderen, die al lagen te slapen, konden op tijd in veiligheid worden gebracht.

Het vuur ontstond in de gang van de rijwoning en werd opgemerkt door de moeder van het gezin, die meteen haar man verwittigde. Die is zelf vrijwillig brandweerman en was op dat ogenblik in de kazerne aanwezig.

De brandweerlui snelden ter plaatse en brachten de drie kinderen van het gezin, die op dat ogenblik al in bed lagen, in veiligheid. Zij werden met lichte rookintoxicatieverschijnselen naar het ziekenhuis overgebracht.

De brandweer had de situatie snel onder controle, waardoor de brandschade beperkt bleef tot de gang en de trappenhal. In de rest van de woning is er vooral rookschade, waardoor die voorlopig onbewoonbaar is.