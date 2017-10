CLUBNIEUWS. Club maakt 200 tickets van ‘gelegenheidsfans’ ongeldig, uitstekend nieuws voor Antwerp

Na de internationale break trekt de Jupiler Pro League zich dit weekend opnieuw op gang. Er zijn heel wat onzekerheden maar bij Antwerp kunnen ze weer rekenen op Obbi Oulare. Uw dagelijkse dosis clubnieuws!

AA GENT. Beloften als groepswinnaar naar volgende ronde beker

Dankzij een gelijkspel voor eigen publiek tegen Lokeren, konden de beloften zich woensdag als groepswinnaar plaatsen voor de volgende ronde van de beker. De thuisploeg kwam al vroeg op voorsprong: Avila trapte een scherpe hoekschop die door Burssens aan de eerste paal in doel werd verwerkt. Vervolgens namen de Waaslanders het heft in handen en via Benchaib (2x) kon Lokeren de achterstand ombuigen in een voorsprong bij rust. Vanop de stip kon Danté Walen op het uur in twee tijden de stand weer in evenwicht brengen.

ANDERLECHT. Spajic nog out, Najar terug in december?

Uros Spajic (enkel) wil forceren om te kunnen spelen tegen Mechelen, maar ­Anderlecht laat hem dat niet toe. De verdediger mikt op PSG woensdag. Josué Sa is even ziek geweest, maar is tijdig fit. Net als Massimo Bruno. Sowah (buikspieren) is out.

Andy Najar is dan weer aan het revalideren van zijn hamstringblessure. Een operatie is voorlopig niet nodig, maar terugkeren voor januari wordt een huzarenstukje. “Misschien nog in december”, aldus Vanhaezebrouck. “Andy boekt vooruitgang, maar de vorige keer is hij te vroeg herbegonnen. Nu moeten we hem tijd geven, maar voor mij is hij een erg belangrijke speler.”

ANTWERP. Oulare weer klaar voor de strijd

Antwerp werkte gisteren weer enkel een ochtendtraining af in Wommelgem, waar na het zware labeur van woensdag een ontspannen sessie met hoofdzakelijk de bal op het menu stond. Bölöni startte de training, maar trok later weer naar binnen. De kern is op Ofosuhene na (verzorging) helemaal wedstrijdklaar voor de komst van Zulte Waregem nu zondag. Limbombe en Yatabare trainden uit voorzorg niet mee. De helemaal herstelde Oulare staat scherper dan na zijn komst afgelopen zomer en mag wellicht aanspraak maken op een selectie. Vandaag en morgen traint de Great Old telkens na de middag.

CLUB BRUGGE. Antwerpse truken van de foor

Het wordt stilaan een traditie. Nog voor de echte wedstrijd is begonnen, heeft elke club die Antwerp ontvangt al een heuse strijd geleverd met fans van de Great Old. Aangezien het aantal tickets voor de uitfans steeds beperkt is, doen zij er alles aan om alsnog de wedstrijd te kunnen bijwonen. Lees: tussen de thuisfans postvatten.

Ook voor de wedstrijd op Club Brugge was dat het geval. Het bezoekende supportersvak was al een tijdje uitverkocht en dus probeerden honderden Antwerp-fans om een ticket tussen de blauw-zwarte supporters te bemachtigen. Dat deden ze door zich aan te sluiten bij Club 1891, het online en betalende registratiesysteem voor Club-fans. Alleen wie lid is, kan tickets kopen voor een thuismatch. Tweehonderd personen slaagden daar ook in, maar Club rook onraad en ontmaskerde de ‘thuisfans’.

“Van de politie mogen wij maximaal 850 supporters toelaten in het uitvak”, aldus Kirsten Willem, de perschef van Club Brugge. “Dit is een risicomatch en dus valt die ook onder de combiregeling.”

Op sociale media uitten Antwerp-supporters ondertussen hun ongenoegen. Zij vinden het niet kunnen dat The Great Old ‘maar’ 850 tickets krijgt voor de verplaatsing naar Brugge. Zij maken er nu – en ook voor andere verplaatsingen – een sport van om de wedstrijd alsnog bij te wonen en hebben daar ook grof geld voor over. “Na overleg met Antwerp, de brandweer en met de politiediensten werd bevestigd dat uitsupporters niet tussen thuissupporters mogen zitten”, gaat Willem verder. “Uiteindelijk hebben we zo’n 200 tickets ongeldig gemaakt. Het geld van die ­tickets wordt teruggestort aan de kopers ervan.”

KRC GENK. Uronen en Karelis nog onzeker

Alle internationals zijn gezond en wel teruggekeerd uit hun land. Dus ook Joakim Maehle, die door de Deense bondscoach U21 eerder deze week niet geselecteerd werd voor de interland in Finland. Vraag is of Uronen en Karelis morgen de selectie halen. Zij trainden gisteren met de groep. Zebli trainde mee zonder bril. Voor Trossard en Seigers komt speeldag 10 te vroeg. In het kader van 30 jaar Genk ligt de focus voor de thuismatch tegen Moeskroen op de bekerfinale van 2013. Op de Heizel werd het toen tegen Cercle Brugge 2-0. Bennard Kumordzi eiste een hoofdrol voor zich op met een kopbalgoal.

KV KORTRIJK. De Smet slaat enkel om

Stijn De Smet blesseerde zich nadat hij na twee dagen ziekte op eigen beweging individueel ging lopen in het bos. Daarbij sloeg hij zijn enkel om. Het is afwachten of hij fit geraakt voor Standard. Ook Medjon Hoxha liep een blessure op tijdens een wedstrijd met de beloften. Hij heeft een scheurtje in de hamstring. Daarnaast is het afwachten of Anastasiou een beroep kan doen op Budkivskiy (buikgriep). Goed nieuws kwam er wel van Kage en Attal die weer fit zijn. Gisteren was CEO Ken Choo op de club voor een ontbijt met sponsors en bestuursleden van Kortrijk.

KV MECHELEN. Tomecak matchfit, Cobbaut hersteld

Goed nieuws voor Ivan Tomecak. Nadat de rechter in kort geding besliste dat hij mag spelen, verklaarde de voetbalbond hem tijdelijk speelgerechtigd, in afwachting van een definitieve FIFA-uitspraak. KV zorgde ervoor dat hij in de (ruime) selectie tegen Anderlecht zit en kan worden opgesteld. Net op tijd gezien de personeelsproblemen op de backs. Cobbaut kon na drie dagen ziekte wel weer trainen en is er ook bij. Maar Paulussen ontbreekt nog na zijn appendixoperatie, hij begint pas volgende week weer te lopen. En Van Cleemput trainde nog maar drie keer met de groep, voor hem komt de match net te vroeg.

KV OOSTENDE. Jonckheere en Banda out,Rezaeian nog niet terug

Gisteren kon KV Oostende voor de eerste keer met een zo goed als voltallige groep trainen in aanloop naar de topper tegen Club Brugge van aanstaande zondag. Internationals Andile Jali, Sebastien Siani, Zarko Tomasevic, Antonio Milic en Ibrahima Conte waren terug op training. Enkel Ramin Rezaeian sluit vandaag nog aan. Hij landde pas gisteren in België. Michiel Jonckheere en Emmanuel Banda missen de wedstrijd tegen Club Brugge zeker. Beide spelers zijn nog een tijdje out. Gisteren bezocht ambassadeur Martin Heylen de training.

LOKEREN. Skulason en Torres sluiten weer aan

Internationals Ari Freyr Skulason (IJsland) en Juan Pablo Torres (U19 USA) sloten gisteren opnieuw aan bij de groep. De ziekenboeg in Lokeren raakt stilaan leeg. Enkel Mohamed Ofkir, Guus Hupperts en Bob Straetman zijn nog niet fit. De beloften hebben zich intussen geplaatst voor de volgende ronde van de Beker van België. In de laatste groepsmatch speelden ze gelijk tegen AA Gent: 2-2. Bij Lokeren was Benchaib tweemaal trefzeker.

STANDARD. Drie spelers afwezig op training

Bij Standard trainde gisteren iedereen mee behalve Merveille Bope Bokadi (knie), Corentin Fiore (voet) en Renaud Emond (heup). Aangezien veiligheidsniveau 3 nog steeds van kracht is in ons land, zullen er zondag tegen Kortrijk ook weer versterkte veiligheidsmaatregelen van toepassing zijn.

STVV. Ook Vetokele en Boli out tegen Lokeren

Jonas De Roeck heeft problemen voor de verplaatsing naar Lokeren van morgenavond. Gueye en Ceballos revalideren nog, verder raken spitsen Boli en Vetokele niet fit. Allebei ondervinden ze te veel hinder van een botkneuzing. De Roeck moet dus een alternatief uit zijn hoed toveren voor de match op Daknam, hij houdt geen centrumspitsen meer over. Acolatse in de punt is een optie. Oftewel moet de STVV-coach Bezus of één van zijn flankaanvallers (Botaka of Legear) als diepste man uitspelen.

WAASLAND-BEVEREN. Jans keert geblesseerd terug

Ryan Mmaee, Isaac Kiese Thelin en Laurent Jans keerden gisteren terug naar Waasland-Beveren na interlandverplichtingen. Laurent Jans liep echter wel een blessure op bij de nationale ploeg. De Luxemburgse rechtsachter liep een verrekking aan de mediale band van de rechterknie op bij het afblokken van een schot. Hierdoor staat Jans drie tot vier weken aan de kant. De rechtsachter raakt dus niet fit voor de wedstrijd van komende zaterdag tegen AA Gent.

ZULTE WAREGEM. De Sart twijfelachtig

Julien De Sart traint intussen sinds woensdag weer volledig mee met de groep. De centrale middenvelder liep tegen AA Gent een hersenschudding op en miste daardoor de laatste competitiematch tegen Lokeren. Essevee mikte erop dat De Sart weer speelklaar zou zijn na de interlandbreak voor de verplaatsing naar Antwerp. De beslissing is nog niet genomen of de middenvelder fit genoeg is om tot de selectie te behoren. Voor de rest is iedereen fit op Bossut na die nog revalideert van een operatie aan de buikspieren.