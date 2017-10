Amazon-topman geschorst na beschuldigingen over aanranding: “'You will love my d***' zei hij”

Amazon heeft zijn ‘top entertainment executive’ Roy Price geschorst. Er doen al langer geruchten de ronde over de man, en nu heeft een werkneemster haar verhaal over seksuele intimidatie door Price naar buiten gebracht.

“Roy Price is met onmiddellijke ingang geschorst” , zegt een woordvoerder van Amazon. Het vertrek van het hoofd van Amazon Studios komt er na nieuwe beschuldigingen over aanranding. Insiders speculeren al maanden over een mogelijk vertrek, door geruchten over aanranding, maar ook door de nieuwe richting die Amazon-oprichter Jeff Bezos wil inslaan met de videoproductie, een aanpak die botst met de strategie van Price.

“You will love my dick”

Donderdag kwamen berichten naar buiten over een incident tussen Price en Isa Hackett, een producer voor de Amazon-reeks ‘The Man in the High Castle’ en de dochter van sciencefiction-auteur Philip K. Dick.

Isa Hackett. Foto: BELGAIMAGE

Toen Isa Hackett samen met hem een taxi nam naar een exclusief feestje, zou Price – verwijzend naar de titel van de Amazon-reeks ‘I Love Dick’ – haar gezegd hebben: “You will love my dick” (“Je zal van mijn piemel houden”). Hackett maakte duidelijk dat ze niet geïnteresseerd was, dat ze lesbisch was en een vrouw en kinderen had. Maar Price bleef haar lastigvallen. Op het feestje zou hij “anale seks” hebben geschreeuwd in haar oor, terwijl ze aan het praten was met andere medewerkers. Hij zou ook opgeschept hebben over zijn penis en andere ongepaste opmerkingen hebben gemaakt.

Isa Hackett zegt dat het Weinstein-schandaal haar heeft aangespoord om met haar verhaal naar buiten te komen.

Weinstein verdedigd

Price zou getuigenissen over Weinstein in de doofpot hebben gestopt. Toen actrice Rose McGowan Price vertelde dat Harvey Weinstein haar verkracht had, zou hij volgehouden hebben dat ze dat niet kon bewijzen. Na haar melding van de verkrachting zou Price een project waar McGowan met Amazon Studios aan werkte stopgezet hebben.

Lisa Bloom, die Price’s advocaat was sinds de aanranding aangegeven werd in augustus, liet Price donderdag vallen als cliënt. Eerder deze week liet Bloom ook al Harvey Weinstein vallen als klant.

Amazon reageert dat “we vragen over het gedrag van onze werknemers serieus nemen”. “We hebben dan ook dit specifieke geval onderzocht en de betrokkenen aangepakt.”