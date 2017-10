Moordenaar Louise verkrachtte eerder eigen dochter en stiefdochter: “Papa is een seksuele pervert”

Patrick Vanderlinden, de man die dinsdag in Luik de 23-jarige studente Louise Lavergne vermoordde, had al eerder in de cel gezeten voor verkrachting. En toch deed de politie niks toen Lavergne klacht indiende omdat Vanderlinden haar had lastiggevallen.

In 2004 werd Patrick Vanderlinden (54) veroordeeld tot 1 jaar cel voor de verkrachting van zijn stiefdochter. Zijn nieuwe vriendin had haar dochter aan mannen aangeboden, en ook aan Vanderlinden. Hij misbruikte het meisje meermaals. In 2006, hij was al enige tijd vrij, gebeurde het opnieuw. Nu met zijn eigen minderjarige dochter. De man kreeg dit keer 8 jaar cel en terbeschikkingstelling. Sinds 2015 was hij vrij, maar kreeg nog vijf jaar een elektronische enkelband om.

“Papa is een seksuele pervert die men gewoon in de cel had moeten laten zitten”, getuigt een derde zus aan La Meuse.

Dat de man opnieuw kon toeslaan, is onbegrijpelijk. Hij had Louise al lastiggevallen. Was naakt voor haar gaan staan en schoof een seksueel getint briefje onder de deur. Daarop had ze een klacht ingediend bij de politie, maar die deed daar niks mee. “Waarom heeft de politie haar niet ingelicht over zijn verleden?”, klinkt het bij de vrienden van Louise.

De nieuwe advocaat van Vanderlinden verklaarde gisteren dat zijn cliënt niet meer goed weet wat hij gedaan heeft omdat hij eerst stevig gedronken had. “Hij heeft haar niet verkracht”, bevestigt raadsman Francois Dessy.