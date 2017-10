Dit weekend heerlijk nazomeren met temperaturen tot 23 graden (met dank aan een orkaan)

Wie zijn zomerkleren al had opgeborgen, mag ze komend weekend opnieuw uit de kast halen. Want zowel zaterdag als zondag wordt het aangenaam nazomerweer met een stevige portie zon. Tot 23 graden wordt het, allemaal dankzij orkaan Ophelia. Die stevent af op West-Europa en duwt warme lucht voor zicht uit.

Doorgaans trekken orkanen westwaarts om in de Caraïben en het zuiden van de Verenigde Staten onheil en vernieling te gaan aanrichten. Zie dit seizoen al Harvey, Irma, José en Katia. De laatste in het rijtje heet Ophelia, en die besloot noordoostwaarts te gaan, in de richting van Ierland. Ze brengt zeer warme lucht met zich mee en daardoor krijgen we ene nazomertje waar we dit weekend van zullen profiteren.

Weersvoorspelling voor de komende dagen

Vrijdag is er eerst kans op wat mist in de Ardennen. Elders is het wisselend bewolkt. Het blijft droog, maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe en zijn er soms zwaarbewolkte perioden. Op het einde van de namiddag komt vanaf het westen de zon weer meer tevoorschijn. De maxima liggen tussen 15 en 18 graden in de Ardennen en rond 19 tot lokaal 20 graden in Laag-België. De wind waait zwak of matig uit het zuidwesten. Aan zee waait hij matig tot soms vrij krachtig met pieken tot 45 km/u. Dat meldt het KMI.

Vrijdagnacht wordt het overal geleidelijk licht bewolkt en blijft het droog. In de Ardense valleien kan vervolgens nevel en mist gevormd worden. De minima liggen tussen 8 en 13 graden.

Zaterdag begint op de meeste plaatsen nog grijs, maar al snel breekt de zon door en kunnen we genieten van aangenaam nazomerweer. In het noordwesten van het land en de kuststreek kan het wat langer duren alvorens de zon tevoorschijn komt. Het blijft overal droog. De maxima stijgen tot 17 à 18 graden in de Ardennen, 19 graden aan de kust en 21 of 22 graden in het binnenland.

Ook zondag en maandag wordt het overwegend zonnig en warm voor de tijd van het jaar. Bij een matige zuidelijke wind stijgen de maxima tot 22 of 23 graden, op maandag misschien nog iets meer.

Dinsdag verwacht het KMI meer bewolking, vooral over het noorden van het land. Naarmate de dag vordert neemt vanuit het westen de neerslagkans toe. De maxima liggen tussen 15 en 18 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Woensdag en donderdag wordt het vaak bewolkt met af en toe wat lichte regen of een bui, vooral op donderdag. Het blijft zacht met maxima tot 19 of 20 graden in het centrum van het land.