Vanhaezebrouck kiest bij Anderlecht voor basiself met Gerkens als verrassing

Hein Vanhaezebrouck gaf gisteren op de persconferentie voor zijn eerste wedstrijd met Anderlecht al een paar belangrijke indicaties over enkele knopen die hij moest doorhakken. En sinds gisteravond werd steeds meer duidelijk over hoe HVH vanavond in Mechelen zal spelen. Hij maakt daarbij enkele opvallende keuzes.

We mogen ervan uit gaan dat dit de opstelling van Anderlecht wordt vanavond in Mechelen, uiteraard in een dominante en offensieve 3-4-3-opstelling, de filosofie van Vanhaezebrouck:

In doel: Boeckx

Achterin: Dendoncker-Kara-Deschacht

Middenveld: Appiah-Kums-Trebel-Onyekuru

Voorin: Gerkens-Hanni in steun van Teodorczyk

Opvallende keuzes

HVH hakte dus enkele belangrijke knopen door: Boeckx krijgt in doel voorlopig nog de voorkeur op Sels, de doelman die hij nog kende van bij AA Gent maar die lang weg was met de Rode Duivels en dus nog amper meetrainde onder Vanhaezebrouck.

Dendoncker wordt zoals verwacht een rij achteruit geschoven: “Leander kan veel meer dan jullie denken”, zei Vanhaezebrouck op de persconferentie. “Achteraan, defensieve middenvelder, offensieve middenvelder... Hij scoorde vorig jaar tegen Man United, hè. Hij is erg intelligent en past zich gemakkelijk aan. ­Leander kunnen we uitspelen op meerdere posities. Hij kan alles.”

Op het middenveld staan Kums én Trebel in de ploeg: “Bij Gent wou ik Trebel ooit als vervanger van Kums, maar ze kunnen zeker perfect samen spelen”, weet de coach. “Al zullen er ook matchen zijn waarin we zullen roteren met grote namen. Of Kums nog dezelfde is als bij Gent? Hij is zoals ­alle andere voetballers. Hij heeft een tijdlang minder wedstrijden gespeeld en dan mis je wat ritme. Maar ik ben er zeker van dat het goed komt.”

Voorin is Gerkens dé verrassing, samen met kapitein Hanni in steun van diepe spits Teodorczyk. Gerkens krijgt zijn kans wegens een groot loopvermogen en veel infiltratiekracht. “Het doet mij pijn als de fans één speler uitfluiten, zoals ze onlangs deden met Hanni”, gaf Vanhaezebrouck al een duidelijk signaal richting fans. “Dat heb ik hen ook gezegd en Sofiane blijft mijn kapitein. Ze mogen mij viseren, ons spel eventueel, maar niet één speler. Bij Gent gebeurde dat ook met Neto en Rafinha, later riepen de supporters om hun terugkeer. Maar het is aan ons om te vermijden dat het gebeurt. Ook Stanciu moet het voetbalplezier terugvinden, maar ik kan ze niet allemaal opstellen, anders spelen we met zeventien.”

En tot slot krijgt Teodorczyk als diepe spits dus de voorkeur op Harbaoui en Beric. De keuze tussen Harbaoui en “Teo” was moeilijk maar de balans helt nu toch over naar de Pool. “Onze spitsen hebben drie verschillende profielen. Harbaoui is heel sterk in de box, daar hoort hij bij de beste spitsen van het land. Beric is meer iemand die in de ruimte kan ­duiken. De beste zal spelen. Afhankelijk van het soort wedstrijden ook.”

Grote afwezigen in de opstelling zijn de Roemeense rechterflankspeler Chipciu, die licht geblesseerd was deze week, en de Servische linkerflankspelers Obradovic, die zijn plaats op links moet afstaan aan de offensieve Onyekuru.

Veelbelovende, tiende speeldag

KV Mechelen en landskampioen RSC Anderlecht openen vanavond (20u30) Achter de Kazerne de tiende speeldag in de Jupiler Pro League. Voor Hein Vanhaezebrouck wordt het dus de eerste wedstrijd bij Anderlecht, na zijn vertrek bij AA Gent. Dankzij de interlandbreak heeft de West-Vlaming wel bijna twee weken de tijd gehad om kennis te maken met zijn nieuwe spelersgroep en samen met zijn nieuwe technische staff de verplaatsing naar Mechelen voor te bereiden. Na de zes op zes onder Nicolas Frutos tegen Waasland-Beveren en Standard is paars-wit op een met Antwerp gedeelde zesde plaats terechtgekomen, Mechelen is na een vier op zes wat uit de gevarenzone weggeslopen en staat met negen punten op de twaalfde plaats. Komende week wacht voor Hein Vanhaezebrouck de eerste thuiswedstrijd, PSG zakt dan af naar het Astridpark.

Zaterdagavond (20u30) mag Yves Vanderhaeghe dan weer voor de eerste keer de trainersband aantrekken als coach van AA Gent, Waasland-Beveren komt dan over de vloer in de Ghelamco Arena. De opvolger van Vanhaezebrouck krijgt op papier een makkelijkere eerste opdracht, maar Beveren verrast dit seizoen met fris voetbal en Philippe Clement loodste hen naar de achtste stek in het klassement. De Gentenaars hebben na de 6 op 27 de punten dan weer broodnodig. AA Gent - Waasland-Beveren is zaterdagavond de afsluiter, eerder op de avond staan er met Charleroi - Eupen (18u), Racing Genk - Moeskroen (20u) en Lokeren - Sint-Truiden (20u) nog drie wedstrijden op het programma.

Na de 1-0 nederlaag in de Clasico van bijna twee weken geleden op bezoek bij RSC Anderlecht, krijgt Ricardo Sa Pinto zondagnamiddag mogelijk zijn laatste kans om zijn vel te redden bij Standard, de zwalpende nummer twaalf in de stand. Het bestuur van de Rouches zal in de thuiswedstrijd tegen KV Kortrijk niet met minder dan een zege vrede nemen.

Om 18u is er de West-Vlaamse derby tussen KV Oostende en leider Club Brugge. Bij de Oostendenaren is Adnan Custovic ad interim aan de slag sinds het ontslag van Vanderhaeghe en het ziet er steeds meer naar uit dat de Bosniër mag aanblijven. Om 20u sluiten Antwerp en Zulte Waregem deze tiende speeldag af.