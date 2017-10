We overdrijven niet als we stellen dat Hein Vanhaezebrouck bij Anderlecht op een troon is binnengedragen.

Er was wat gemekker in Gent, dan vooral over de manier waarop de ­wissel AA Gent-Anderlecht tot stand kwam, maar overal ­elders leek de aanstelling van de 53-jarige West-Vlaming bij de recordkampioen ...