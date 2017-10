Digitalisering en jouw job: bereid je voor op ‘cobotisering’

25 procent van de Vlaamse werkgevers vindt bijleren nog altijd geen prioriteit, ook al gaat de digitale transitie steeds verder. Op de HR Summit van SBS Skill BuilderS werden de puntjes op de i gezet over digitalisering en jouw job van morgen. Sprekers waren onder meer de CEO van Ericsson Belux Saskia Van Uffelen en VDAB-directeur Fons Leroy: “Werk aan nieuwe vaardigheden, je hebt ze nodig.”

CEO Jack Ma van de Chinese internetgigant Alibaba verwoordt het zo: “Wees niet bang voor technologie, omarm ze. Tegen unieke menselijke skills kan geen computer op.” Saskia Van Uffelen, CEO van Ericsson Belux, benadrukt dat de digitale transformatie niet alleen over technologie gaat. Innovatie en creativiteit zijn wat echt telt. De hele wereld is nu verbonden, uniek zijn wordt moeilijk. Je concurrent komt niet per se meer uit jouw sector. Een retailer kan een concurrent worden voor een bank. Traditionele bedrijven vinden dat storend en noemen het valse concurrentie. Het verplicht hen om vernieuwend te denken. Bovendien beslist de gebruiker nu hoe een product of dienst er moet uitzien.”

Hoe kunnen bedrijven daarop inspelen? Het antwoord ligt bij mensen. “Diversiteit op de werkvloer in leeftijd, geslacht, culturele achtergrond ... en vlakke organisatiestructuren. Die stimuleren innovatie. Maar jongeren plannen hun carrière anders, communiceren directer en verwachten andere incentives. Als organisatie moet je over grenzen heen nieuwe ecosystemen uitbouwen en de juiste competenties aantrekken. In je job moet je werken aan nieuwe skills die je morgen nodig hebt. Doe je dat niet, dan val je uit de boot. 65 procent van de jobs die vandaag bestaan, ziet er in 2020 anders uit – de mijne ook. Iedereen is CEO van zijn eigen loopbaan. Je management kan kader en aanbod creëren, maar voor je wendbaarheid sta je zelf in.”

Nieuwe skills

Maar hoe zien die 21ste-eeuwse vaardigheden eruit? Volgens VDAB-directeur Fons Leroy leidt digitalisering tot een nieuwe verhouding op de werkvloer. “Noem het cobotisering tussen je competenties en automatisering. Daarbij zullen je ‘21ste-eeuwse’ vaardigheden het verschil maken: creatief en kritisch denken, sociale en culturele vaardigheden, zelfregulering … noem het digi-taal, het is je nieuwe moedertaal.

Dienstenchequewerknemers en productiearbeiders moeten digitaal leren hun prestaties registreren en leren omgaan met zelflerende robots. We moeten dus gaan cobotiseren en ons op onze menselijke kwaliteiten profileren. Minder grijze pakken en meer kleurrijke talenten, daar komt het op neer.”

“De VDAB helpt je om die omslag te maken via opleidingen die je de juiste vaardigheden meegeven om het stuur van je loopbaan zelf in handen te nemen. Samenwerken, aanpassingsvermogen, flexibiliteit … allemaal eigenschappen om mee te blijven. Let wel, niet alles wat ‘disruptief’ is, heeft zomaar succes. De samenleving heeft tijd nodig om nieuwe technologieën te omkaderen. Voor onze jobs geldt dat zeker. Levenslang leren en investeren in jezelf is nu wel dé manier om met goesting aan de slag te blijven. Werkgevers en medewerkers investeren daar véél te weinig in. Ondanks het mooie opleidingsaanbod dat we al hebben.”

>

>

>