Jonge moeder (26) thuis doodgestoken, politie op zoek naar ex-vriend

De vrouw woonde in de Stationsstraat in Dison, een gemeente in de provincie Luik. Foto: Google Maps

In Dison in de provincie Luik is donderdagnamiddag het levenloze lichaam van Laetitia, een 26-jarige moeder, gevonden. Dat schrijft La Dernière Heure vrijdag. Volgens de krant werd de vrouw doodgestoken. Haar lichaam werd in haar woning aangetroffen. De politie is nu op zoek naar haar ex-vriend.

Donderdagnamiddag kwam een man zich aanmelden op het politiebureau van Dison. Zijn broer had hem gecontacteerd en hem verteld dat hij domme dingen had gedaan. De politie ging daarop naar het huis van de man, maar troffen er enkel de moeder aan.

Iets later kreeg de politie een jongeman op bezoek die zich zorgen maakte over zijn zus Laetitia. Hij had al enkele uren niets meer van haar vernomen. De politie kon al snel een link leggen met het bezoekje eerder op de dag.

Toen ze een kijkje gingen nemen in de woning van Laetitia, deden ze een lugubere ontdekking. De jonge vrouw was met verschillende messteken om het leven gebracht. Alle sporen wijzen voorlopig naar de ex-vriend van Laetitia, gezien de verontrustende getuigenis van zijn broer. De man zou overigens geen onbekende zijn bij het gerecht.

Het parket van Luik heeft een onderzoek geopend en geeft vrijdagmiddag een persconferentie met meer uitleg.