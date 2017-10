Catastrofe: slechts twee kuikentjes van grote kolonie van 40.000 pinguïns overleven, de rest verhongerde

Er waren duizenden kleine pinguïns. Er blijven er nu nog maar twee over. De catastrofe die een pinguïn-kolonie op Antarctica heeft getroffen, toont opnieuw de dramatische gevolgen van de klimaatverandering.

Twee kuikens. Dat is al wat er nog overblijft. Nochtans had de kolonie van 18.000 Adélie pinguïnparen de voorbije maanden duizenden kuikens voortgebracht. Maar de klimaatverandering heeft de kolonie een harde slag toegebracht.

De Adélie-kolonie leeft op Petrels-eiland, in het oosten van Antarctica. Om aan voedsel te geraken, moeten de pinguïns hun leefgebied uitbreiden. Maar door de klimaatverandering moesten ze dit keer veel verder trekken.

Het afbreken van een reusachtige gletsjer (bijna de grootte van Luxemburg), als gevolg van de klimaatverandering, op zo’n 250 kilometer van Petrels-eiland, heeft een grote invloed gehad op de oceaanstromen en de ijsvorming in de regio. Afgelopen jaar werd een record opgetekend wat het zomerijs rond Antarctica betreft: dat zat op het laagste niveau ooit. Maar het gebied rond Petrels-eiland vormde daarin een uitzondering. De regio waar de Adélie-kolonie leeft, had te kampen met hardnekkig zee-ijs.

Ongebruikelijk

Foto: ss

Op lange termijn wordt verwacht dat de opwarming van de aarde het zee-ijs dramatisch zal doen smelten. Maar momenteel leidt de klimaatverandering vaak nog tot ongebruikelijke meteorologische fenomenen, omdat de aarde zich aanpast aan die verandering. En een van die fenomenen is dus dat het zee-ijs op een aantal plaatsen stijgt. “En voor deze pinguïns is dat een groot probleem”, zegt Yan Ropert-Coudert van het Franse Nationale Centrum voor Wetenschappelijk Onderzoek aan de Britse krant The Guardian. “Want het duwt de voedingsplaats, aan de zeeijsrand, verder weg van hun nestplaats.”

Duizenden dode kuikens op eiland

Voor de Adéliepinguïns betekende dit dat ze bijna 100 kilometer extra moesten stappen om genoeg voedsel te vinden. Terwijl de ouderparen dat deden, bleven de kuikens achter. Duizenden babypinguïns kwamen daardoor om van de honger. Bovendien trok er een ongewone hoeveelheid regen over het gebied in die periode. Op het moment dat de ouderparen op zoek waren naar voedsel, bleven de kuikens, zonder bescherming van hun ouders tegen de regen, achter. Slechts twee kuikens overleefden. Wetenschappers vonden duizenden dode, uitgehongerde kuikens verspreid over Petrels-eiland.

Eerder onderzoek had al uitgewezen dat de klimaatverandering een ernstige impact heeft op kolonies als die van de Adéliepinguïn. De populaties van die soort zijn er de voorbije jaren zelfs zo hard op achteruitgegaan dat wetenschappers vrezen dat de soort zal uitsterven.

Ook al in 2013

Bovendien is het al de tweede keer in amper 4 jaar tijd dat de kolonie zo hard getroffen wordt; iets wat in meer dan 50 jaar niet gebeurd was. In 2013 waren er 20.196 paren pinguïns op het eiland. Maar geen enkel paar kon een kuiken voortbrengen; omdat de eieren niet konden uitgebroed worden of omdat de kuikens stierven. Veel kuikens stierven van de honger of onderkoeling.