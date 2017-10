Stijn Vreven openhartig: “Sterven op het veld, dat lijkt me wel wat. Met een laatste schreeuw”

Dat Stijn Vreven alles aan tweehonderd procent doet, dat wisten wij Belgen al langer. Maar nu onze landgenoot coach is van Eredivisie-club NAC Breda, ontdekken ook de Nederlanders (weer) hoe bodemloos het vat vol energie van Vreven is. In een interview met De Volkskrant doet hij daar zelf enkele opvallende uitspraken over: “Sterven op het veld, dat lijkt me wel wat. Met een laatste schreeuw.”

De krant vergelijkt met Vreven met Huub Stevens, “waarschijnlijk Neerlands fanatiekste coach ooit”, maar ook met andere ‘opgewonden standjes’ als José Mourinho, Jürgen Klopp, Antonio Conte, Josep Guardiola en Diego Simeone. Vreven: “Ik kijk niet naar anderen, ben mezelf. Ik probeer gewoon mijn passie te laten overslaan.”

“Verliezen moet abnormaal zijn”

Dat gaat bij NAC Breda met vallen en opstaan: nadat Vreven er in januari werd aangesteld, promoveerde de toenmalige tweedeklasser via de play-offs en begon ze de competitie met 1 op 12, gevolgd door “een krankzinnige week met uitschakeling in de beker door amateurclub Achilles, gevolgd door winst bij kampioen Feyenoord en een nederlaag thuis tegen concurrent ADO.”

De fans tevreden, want de zege op Feyenoord was een primeur in de clubgeschiedenis en de nederlaag tegen ADO onverdiend, maar Vreven is “allerminst blij”: “Ik voel mij nog steeds ziek. Verliezen doet mij fysiek pijn. Zeg Achilles en ik moet bijna overgeven. Tegen Roda moeten we winnen. Winnen moet normaal zijn, verliezen abnormaal. Alles draait om winnen. Ook bij NAC.”

Foto: VI Images / Maurice van Steen

“Ik kan geen rol spelen”

Het basisteam van Vreven is gemiddeld 21,7 jaar oud, “vol huurlingen van Manchester City, wat eigen jeugd en elders op gescharreld talent”. Vreven: “Ik ben heel de week bezig om dertig jonge spelers scherp te houden. Er is natuurlijk minder ervaring dan vroeger, de coaching moet dus meer vanaf de kant komen. Maar die passie zit ook in mij. Ik kan geen rol spelen, dat voelt voor mezelf niet lekker, daar prikken de spelers en het publiek doorheen.”

Dat betekent niet dat Vreven tactisch een onbenul is: “Zoals een coach die rustig in de dug-out zit ook niet minder hoeft te zijn. Dat is allemaal beeldvorming.” Dat is ook de reden dat hij als coach ‘slechts’ zijn kans kreeg bij eersteprovincialer Esparanza Neerpelt: “Veel mensen zeiden: jij gaat nooit ver komen als trainer. Dan word ik wakker. Mijn ploegen moeten technisch verzorgd voetbal laten zien, het liefst aanvallend, al zijn tactische discipline en ‘alles geven’ de eerste voorwaarden.”

Foto: Photo News

“Voetbal bepaalt mijn levensgeluk”

Dat doet Vreven zelf ook: werkdagen van negentien uur, zeven dagen per week. Na de zege op Feyenoord genoot hij een half uur, daarna gingen zijn gedachten al naar de volgende wedstrijd. “Mensen vinden dat raar, ik vind het normaal. Er zijn coaches die na een mooie zege meegaan in de euforie. Dan zie je een heel relaxte, bijna kermisachtige sfeer op de trainingen de week erop. Ik ben altijd veeleisend. Ik vind dat dat moet. Voetbal laat mij niet los. Het bepaalt mijn levensritme, mijn levensgeluk zelfs. Dat klinkt heel erg, maar het hoort bij mij. Tijdens trainingen push ik mijn spelers ook. Dat gaat niet met een flauw stemmetje. Ik ben permanent schor.”

Tijd voor een levenspartner is er dan ook niet: “Het is moeilijk met mij samen te leven. Ik wil me niet binden aan tijden. Ik heb een schotel op mijn dak. Zie ik om half twee ‘s nachts iets groens op tv dan ga ik kijken, al is het een wedstrijd in Afghanistan. Je kunt altijd iets nieuws zien, een cornervariant, een tactisch foefje. Da’s niet erg romantisch, denk ik.”

Foto: Dick Demey

“Sterven op het veld, dat lijkt me wel wat”

Minder werken om meer tijd door te brengen met zijn 17-jarige dochter is dan ook geen optie: “Als ik niet zo leef, zal ik niemand gelukkig maken. Sterven op het voetbalveld voor de dug-out, dat lijkt me wel wat. Met een laatste schreeuw.”

Als diabeticus let Vreven evenmin veel op zijn gezondheid: “Ik denk niet dat ik heel oud zal worden. Geeft niet. Aftakelen in een bejaardenhuis is toch niets voor mij. Als ik ziek ben, ga ik gewoon naar de club. Je hebt rechten en plichten, vind ik. Waarschijnlijk overdrijf ik. Maar ik moet elke dag het beste van mijzelf geven. Op dit niveau kun je niet met minder uren resultaat halen. Ik kan ook niet anders. Ook al is het een soort masochisme. Put het me uit. Ik moet zo leven.”

Het NAC van Vreven telt na 7 competitiewedstrijden 7 punten, zaterdag ontvangt het rivaal in de degradatiestrijd Roda JC.