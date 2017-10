Politierechter verklaart Porsche van El Ghanassy verbeurd

Brugge - Profvoetballer Yassine El Ghanassy is zijn Porsche kwijt. De Brugse politierechter verklaarde die vanmorgen verbeurd na de veertiende veroordeling van de Marokkaanse Belg.

El Ghanassy speelt momenteel bij het Franse Nances. Vorig seizoen kwam hij nog voor KV Oostende uit en het was ook in die periode dat hij met zijn sportbolide geflitst werd. Hij vlamde er aan 105 kilometer per uur door de bebouwde kom in de Stuiverstraat. Bovendien moest het woelwater op dat moment eigenlijk nog een rijverbod uitzweten en mocht hij dus helemaal niet rijden. Hij moest zelfs eerst nog slagen voor zijn theoretisch en praktisch examen vooraleer hij zijn rijbewijs terug kon krijgen.

De flankaanvaller werd in het verleden al dertien keer in de politierechtbank veroordeeld. Vanmorgen stuurde hij echter zijn kat. De rechter vond het dan ook welletjes geweest. Hij veroordeelde El Ghanassy tot een boete van 6.600 euro en een rijverbod van negen maanden. Bovendien zal hij moeten slagen voor medische, psychologische, praktische en theoretische proeven als hij zijn rijbewijs ooit nog terug wil krijgen. Als uitsmijter besloot de rechter ook om de Porsche 911 Carrera verbeurd te verklaren. “Een stevig signaal”, klonk het.