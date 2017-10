Yves Vanderhaeghe laat in eerste week frisse wind waaien bij AA Gent: “Het was leuk”

Zaterdagavond (20u30) mag Yves Vanderhaeghe voor de eerste keer de trainersband aantrekken als coach van AA Gent, Waasland-Beveren komt dan over de vloer in de Ghelamco Arena. “Ik heb een hongerige groep gezien, één die goed luistert ook. Ik denk dat ze heel scherp aan de aftrap zullen verschijnen”, aldus de nieuwe coach.

Vanderhaeghe maakte de voorbije week kennis met zijn nieuwe staff, assistenten Peter Balette en Bernd Thijs bleven op post na het vertrek van Hein Vanhaezebrouck.

“De nieuwe staff heeft me op mijn gemak gesteld”, spaarde Vanderhaeghe de lof niet. “Ze hebben me veel info gegeven. En met het weinige wat ik al op trainingen heb gezien, weet ik dat hun info klopt. En dat is niet onbelangrijk om in de toekomst keuzes te maken. We werken ook aanvullend op training, elk van ons draagt zijn steentje bij, al moeten we natuurlijk nog beter naar elkaar toegroeien.”

Foto: Photo News

De voorbije week kon Vanderhaeghe door de interlandverplichtingen nog niet vaak met zijn voltallige kern trainen. “Ik heb een hongerige groep gezien, één die goed luistert ook. Ik denk dat ze heel scherp aan de aftrap zullen verschijnen. Ik heb sinds gisteren voor het eerst een volledige groep gehad, met alle internationals erbij. Alle internationals zijn ook fit teruggekeerd, behalve Foket, Saief en Louis Verstraete heb ik een volledige kern. Maar het was vroeg dag om eigen accenten te leggen, al heb ik toch hier en daar wat dingen aangepast. ik heb tot nu toe enkel veranderd dat er geen gsm’s meer mogen aan tafel tijdens het eten. Het zal de onderlinge communicatie verbeteren.”

“Belangrijk dat er op training gelachen kan worden”

En het was opvallend: de sfeer zat meteen goed op het trainingsveld. “Ik vind het inderdaad belangrijk dat er op training gelachen kan worden. Voetbal blijft een spel. En als je glimlachend de ernst van de zaak inziet, dan kunnen er goede resultaten geboekt worden.”

De opvolger van Vanhaezebrouck krijgt op papier een makkelijke eerste opdracht, maar Beveren verrast dit seizoen met fris voetbal en Philippe Clement loodste hen naar de achtste stek in het klassement. De Gentenaars hebben na de 6 op 27 de punten dan weer broodnodig.

“Waasland-Beveren is een moeilijke tegenstander die met vertrouwen speelt en vrank en vrij hun gang gaan”, weet ook Vanderhaeghe. “We zijn gewaarschuwd. Het is natuurlijk een heel belangrijke wedstrijd daarom ben ik blij dat we thuis spelen morgen. We kunnen thuis altijd iets meer en dat thuisvoordeel zal zeker spelen. Ik wil dat iedereen terug schrik krijgt om in Ghelamco Arena te komen spelen. Gent heeft altijd een thuisreputatie gehad, tijd om die terug te bevestigen. Ik ben er zeker van dat de fans daarvoor zullen zorgen”

“Op een aangename manier geeft hij ons vertrouwen”

“We hebben deze week veel met de bal gewerkt, dat was leuk. De coach legt zijn eigen accenten maar dat doet iedere coach”, vertelde kapitein Nana Asare. “De nieuwe coach probeert meer kalmte in het team te brengen, ook op training, en op een aangename manier geeft hij ons vertrouwen.”

“Of ik gesproken heb met de groep na de veranderingen de voorbije week? Neen, we zijn professionals, we just have to do our work.”