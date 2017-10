Andrés Iniesta zet na WK allicht punt achter interlandcarrière

Voor Andrés Iniesta vormt het WK van volgend jaar in Rusland mogelijk zijn laatste grote afspraak met de Spaanse nationale ploeg. Dat heeft de 33-jarige middenvelder van FC Barcelona vrijdag in een interview met Catalan Sport laten uitschijnen.

“Ik ben realistisch genoeg”, vertelde Iniesta. “De kans is groot dat het WK in Rusland mijn laatste grote afspraak met de nationale ploeg is. Ik hoop dat de komende maanden alles gunstig verloopt zodat ik in Rusland van de partij kan zijn. Hoe het daarna verder moet, zal ik dan evalueren.”

Iniesta maakte in 2006 zijn debuut voor zijn land en telt momenteel 121 caps waarin hij dertien maal de weg naar doel vond. Bij ‘la Roja’ was de middenvelder erg succesvol, met eindwinst op het EK in 2008 en 2012. Hoogtepunt van Iniesta’s interlandcarrière is tot dusver de wereldtitel van 2010 in Zuid-Afrika, toen de Barcelona-sterkhouder in de verlengingen van de finale tegen Nederland de winning goal scoorde.

Spanje pakte afgelopen vrijdag zijn WK-ticket. De ploeg van bondscoach Julen Lopetegui won zijn kwalificatiepoule met vijf punten voorsprong op eerste achtervolger Italië.