Bewezen: broccoli is echt goed voor je gezondheid

Broccoli bevordert de werking van de darmen. Dat suggereert een nieuw onderzoek aan de Amerikaanse Penn State-universiteit, verschenen in het vakblad Journal of Functional Foods. Daarmee wordt wetenschappelijk onderbouwd dat de groente een gezonde keuze is.

Een team wetenschappers voegde broccoli toe aan het dieet van een groep muizen, terwijl andere diertjes de groente niet te eten kregen. Daarna kregen de muizen een middel dat darmproblemen opwekte. De vorsers ontdekten hierna dat de muizen die broccoli aten, minder last ondervonden van darmklachten zoals een lekkende darm en de inflammatoire darmziekte colitis dan de beestjes die een ander dieet volgden.

De vorsers stellen dat broccoli, maar ook spruiten en koolsoorten, gunstig zijn voor de darmen. De groenten bevatten immers een bestanddeel dat in de darmen bindt met zogenaamde aryl-koolwaterstof-receptoren (AhR’s). Die complexe verbinding helpt volgens de wetenschappers bij het handhaven van een gezonde balans in de darmflora en verbetert de darmbarrière.

Barrière

Het gunstige effect? Toxinen en kwaadaardige microben kunnen zo niet opgenomen worden door het lichaam, maar voedingsstoffen wel. Dat kan het risico op ziektes zoals verschillende kankers, hartkwalen, artritis en de ziekte van Crohn beperken. In de praktijk zouden mensen zo’n 3,5 kopjes broccoli per dag moeten eten om er voordeel uit te halen. “Dat lijkt veel, maar het is geen enorme portie”, zegt hoofdonderzoeker Gary Perdew.

Mensen met bepaalde spijsverteringsproblemen worden echter afgeraden om groenten zoals broccoli te eten omdat ze een opgeblazen gevoel kunnen veroorzaken. Daarom is bijkomend onderzoek nodig om te bepalen hoe ze alsnog van het gunstige effect kunnen genieten, zonder bijkomende problemente ervaren.