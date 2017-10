Moet Zwitserse politie ingrijpen tegen geschorste Sion-voorzitter die analist trap verkocht?

De voorzitter van de Zwitserse eersteklasser FC Sion mag de volgende veertien maanden geen voetbalstadion meer betreden. Die straf legde de disciplinaire commissie van de Zwitserse federatie Christian Constantin op nadat hij vorige maand na afloop van een wedstrijd een tv-analist enkele raken klappen had verkocht. Constantin is echter niet van plan die straf zomaar te slikken...

De feiten vonden op 21 september plaats na afloop van het competitieduel van Sion in Lugano (1-2). De Sion-preses ging toen commentator en ex-coach Rolf Fringer te lijf nadat die hem “een narcist met nul procent empathie” had genoemd. Fringer kreeg enkele klappen en viel op de grond.

Constant gaf vervolgens ook een hallucinant tv-interview: “Rolf Fringer bekritiseerde me en behandelde me deze week slecht, dus heb ik mijn zaakjes met hem geregeld. Hoe? Ik heb hem geslagen en voor zijn kont geschopt. Dat deed me echt goed. Of dat presidentieel is? Neen. Beleefd zijn en mensen behandelen zoals het hoort, dat zijn presidentiële manieren. Wie aangevallen wordt, moet zich verdedigen.”

Volgens de Zwitserse voetbalbond heeft Constantin daarmee “de gedragsregels duidelijk en ernstig geschonden” en de “waarden van het voetbal beschaamd”. De sterke man van Sion is de volgende veertien maanden niet meer welkom in de stadions tijdens matchen van de nationale competitie, beker en nationale ploeg. Hij moet ook een boete van 100.000 Zwitserse frank (ongeveer 86.500 euro) betalen. Constantin gaat weliswaar in beroep, maar dat werkt niet opschortend.

“Als ze oorlog willen, kunnen ze oorlog krijgen”

In de Zwitserse krant ‘Le Matin’ reageert Constantin vandaag op zijn straf: “Dat doet me lachen. Ik neem kennis van het vonnis, meer niet. Het bewijst nog maar eens de incompetentie van die disciplinaire commissie. Ik ben opnieuw niet opgeroepen, noch gehoord. Als ze een oorlog willen, kunnen ze oorlog krijgen. We zullen daarna zien wie nog rechtstaat en wie neerligt.” Of Constantin zijn boete zal betalen? “We zullen wel zien wie dat betaalt.”

En op de vraag of hij zondag aanwezig zal zijn in het stadion van Sion voor de competitiewedstrijd tegen Sankt Gallen: “Waarom zou ik er niet zijn? Ik betaal de huur voor het stadion. Als iemand mij zegt dat ik niet in mijn eigen bed mag slapen, doe ik dat toch, hoor!”

Constantin liet in de pers weliswaar al weten dat hij overweegt zijn zitje aan een vriend te geven, maar er wordt ook fors gespeculeerd dat dat slechts een afleidingsmanoeuvre zou zijn, en dat hij last minute toch zou opduiken voor de wedstrijd. In de Zwitserse pers stelt men zich nu de vraag wie in dat geval überhaupt moet verhinderen dat de Sion-voorzitter het stadion van zijn club kan betreden. Officieel zijn thuisclubs verantwoordelijk voor het uitvoeren van stadionverboden, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat zijn eigen werknemers Constantin de toegang zullen beletten. Bij overtredingen van stadionverboden kan de politie ingrijpen.