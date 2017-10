Kaka bevestigt afscheid van Orlando City (maar blijft vaag over toekomstplannen)

Voetballegende Ricardo Kaka heeft vrijdag laten weten zijn aflopende contract bij MLS-club Orlando City niet te verlengen. Dat stond te lezen op de website van de Amerikaanse club. De 35-jarige Braziliaan, winnaar van de Gouden Bal in 2007, speelde de voorbije drie seizoenen voor Orlando. Over zijn toekomstplannen blijft hij vaag. “Het enige dat ik nu kan zeggen is dat ik volgend seizoen niet meer voor Orlando speel”, aldus Kaka.

Vorige week liet Kaka in de Amerikaanse media al optekenen te twijfelen over zijn toekomst als actieve speler. “Ik haal geen plezier meer uit het voetballen, doordat ik na het spelen van een wedstrijd altijd pijn voel. Mijn lichaam wil niet echt meer, en op de leeftijd van 35 jaar wordt het steeds moeilijker om telkens weer te herstellen”, was zijn uitleg.

Kaka heeft een indrukwekkende carrière achter zich liggen. Het jeugdproduct van Sao Paulo trok in de zomer van 2003 naar toenmalig Champions League-winnaar AC Milan. Daar nam zijn carrière een hoge vlucht met onder meer een titel (2004), een Champions League (2007) en een Wereldbeker voor clubteams (2007). Kaka werd in 2007 door France Football bekroond met de Gouden Bal. In 2009 volgde een spraakmakende overstap naar Real Madrid, waar de Braziliaan nooit helemaal zijn stempel kon drukken, maar toch nog een titel (2012) en beker (2011) aan zijn palmares toevoegde. Na een kortstondige terugkeer naar de Rossoneri (2013-2014) trok Kaka naar Orlando, waar hij de voorbije drie seizoenen nog tot 77 officiële optredens (en 25 goals) kwam.

Foto: AP

Als 92-voudig Braziliaans international vertegenwoordigde Kaka de Seleçao op drie WK’s (2002, 2006 en 2010). In 2002 in Japan en Zuid-Korea kroonde Kaka zich als youngster (en wisselspeler) tot wereldkampioen.

Zondag treft Kaka in zijn laatste partij voor Orlando Columbus Crew. Orlando kan zich al nummer elf uit de Eastern Conference al niet meer plaatsen voor de play-offs. De week nadien trekt Orlando nog naar Philadelphia Union, maar voor die partij zal de Braziliaan al forfait geven, geven Amerikaanse media mee.