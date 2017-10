Hoopvol nieuws voor Batshuayi bij Chelsea, Musonda krijgt duidelijke hint en Kompany... is nog steeds out

Chelsea kan zaterdag op bezoek bij rode lantaarn Crystal Palace geen beroep doen op Alvaro Morata en N’Golo Kante. Dat bevestigde de manager van de Blues, Antonio Conte, vrijdag op een persconferentie. Bij de nog puntenloze thuisploeg is Rode Duivel Christian Benteke nog steeds out met een knieblessure.

Zowel Morata als Kante kampen met spierblessures. “De blessure van Morata is niet zo erg”, bevestigde Conte. “Ik hoop woensdag in de Champions League tegen AS Roma op hem te kunnen rekenen.” De onbeschikbaarheid van Kante zal evenwel meer tijd in beslag nemen. “Hij zou wel eens drie weken out kunnen zijn”, aldus de Italiaan. “Er is een nieuwe scan nodig om meer duidelijkheid te scheppen.”

Door de afwezigheid van Morata lijkt Rode Duivel Michy Batshuayi klaar voor een nieuwe basisplaats. Batsman stond twee keer aan de aftrap bij de Rode Duivels de voorbije week en toonde ook bij Chelsea al zijn goede vorm. Op de tweede speeldag van de Champions League scoorde hij als invaller de winnende 1-2 bij Atlético Madrid. “Michy is een mogelijkheid om te starten”, bevestigde Conte.

“Musonda moet zich niet focussen op sociale media”

De manager kwam ook nog even terug op de opvallende boodschap van Charly Musonda Jr. dinsdag op Instagram. Onze jonge landgenoot liet daarin zijn ongenoegen blijken om zijn weinige speelminuten. Conte toonde zich hard over hem. “Ik heb met hem gesproken en ik denk dat Charly zijn fout begreep. Maar eerlijk gezegd denk ik dat hij zich vooral zowel fysiek als mentaal verder moet ontwikkelen. Zijn focus moet volledig op het veld liggen, niet op sociale media. Mijn taak is om hem te helpen om altijd de juiste weg te vinden, niet de verkeerde weg.”

Foto: Action Images via Reuters

Is het een gebrek aan discipline? “Ik denk dat het met jonge spelers vooral belangrijk is om er met hen over te praten, waarom ik iets gedaan heb. Ik ben er zeker van dat hij het begreep en ik zie geen probleem met hem. Ik herhaal dat hij moet blijven werken zoals hij al doet en zich daar moet op focussen. Zijn toekomst? We moeten alleen naar het heden kijken het enige wat ik kan vertellen is dat hij een getalenteerde speler is. Hij kan echt een ​​belangrijke speler voor Chelsea worden. Maar hij moet blijven werken en dan zal zijn kans zeker komen.”

“Kompany zal ons zelf laten weten wanneer hij klaar is”

Vincent Kompany is nog steeds niet hersteld van de kuitblessure die hij eind augustus opliep in de interland van de Rode Duivels tegen Gibraltar. Hij bleef tijdens de interlandbreak in Manchester om te revalideren maar dat had dus niet het verhoopte resultaat.

“Hij is nog steeds geblesseerd”, zei coach pep Guardiola voor de wedstrijd van Manchester City tegen Stoke. “Maar hij is al veel, veel beter. Hij zal ons zelf laten weten wanneer hij klaar is.”

“Sergio Agüero heeft zijn eerste trainingssessie goed verteerd”, vervolgde Guardiola. “Hij zou zaterdag wel eens zijn terugkeer kunnen vieren.” Agüero brak eind september een rib bij een ongeval met een taxi in Amsterdam. De 29-jarige Argentijn was uitstekend aan het seizoen begonnen. In de Premier League scoorde Agüero zes keer in zes competitiewedstrijden.

Man City deelt momenteel de leiding in de Premier League met stadsgenoot Man Utd. De Citizens wonnen in alle competities al hun wedstrijden sinds eind augustus en rekenen ook nu weer op draaischijf Kevin De Bruyne die topfit terugkeerde van bij de Rode Duivels.