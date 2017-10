Italiaanse pers looft Dries Mertens voor topper tegen Nainggolan: “De Messi van Italië”

Dries Mertens neemt het zaterdag met zijn Napoli op tegen het AS Roma van Radja Nainggolan. In Italië kijkt men al uit naar die klepper, in het weekend waarin ook de topper tussen Juventus en Lazio op het programma staat. In de kranten vergelijkt men Mertens zelfs met Messi, terwijl onze landgenoot in respons ook zijn liefde voor Napels en de Napolitanen uitschreeuwt...

Dries Mertens trok in 2013 van Eindhoven naar Napels als vleugelspeler, maar in het afgelopen jaar werd hij door Napoli-coach Maurizio Sarri omgevormd tot één van de meest productieve spitsen van Europa. Het leverde hem de prachtige bijnaam “Apriscatole “(“De blikopener”) op. Mertens doet in de krant La Repubblica zijn parcours nog eens uit de doeken: “Ik begon mijn carrière als centrale middenvelder, en daarna speelde ik op de flank. Maar sinds ik diep in de spits wordt uitgespeeld, ben ik nog veel beter geworden. Ik heb vooral gewonnen aan consistentie, want daar ontbrak het me aan omdat ik altijd moest invallen. En nu lijkt het voetbal van Sarri wel speciaal voor mij ontworpen: ik krijg de bal krijg over de grond na snelle driehoekjes: dat is net het sterke punt van dit Napoli. We spreken nu allemaal dezelfde voetbaltaal, we zijn gegroeid.”

Mertens werd onlangs ook genomineerd voor de Gouden Bal. Onverwacht, naar eigen zeggen: “Ik was verrast, maar ik denk dat ik het verdien. Het is een speciaal gevoel om bij de 30 beste spelers in Europa te zijn.”

Amico mio , in due anni hai dimostrato di essere un ragazzo forte dentro e fuori è sicuramente tornerai più forte di prima. Forza Arek ???? pic.twitter.com/B1mL0QlYu7 — Dries Mertens (@dries_mertens14) 25 september 2017

Liefde voor Napels

Mertens is in die periode ook verliefd geworden op de stad Napels: ”Ik deel emoties met de mensen hier die uniek zijn in de hele wereld. Elke morgen word ik wakker met de zon en een glimlach op mijn gezicht. Ik ben ook nooit vergeten hoe ik hier verwelkomd ben, toen ik nog een nobody was: iedereen deed er alles aan om me thuis te doen voelen. Dat ben ik niet vergeten nu ik populair ben, en die aandacht normaal zou kunnen gaan lijken. Dat sommige landgenoten van mij geweigerd hebben om naar Napoli te komen? Jammer voor hen. Ze zullen nooit weten wat ze hebben laten liggen.”

“Ik ken elk hoekje van deze stad, zelfs de gebieden waar je beter niet komt. Ik heb nu eenmaal geen kinderen, ik zit minder thuis dan sommige van mijn ploegmaats. Misschien is het daarom dat ik een speciale band heb met de mensen van Napels. Ik ben trots als ik naar een pizzeria ga, en zie dat mijn foto aan de muur hangt. Ik heb een band met deze stad, een passie die ik niet kende in België.”

Duel met Nainggolan

Zaterdag wacht het AS Roma van Radja Nainggolan, een ferm obstakel op de weg naar de landstitel voor een Napoli dat zijn eerste zeven wedstrijden van het seizoen allemaal won. Mertens: “Dat is voor mij geen verrassing. We zijn aan het seizoen begonnen met het doel om de Scudetto te winnen.” De Napolitanen krijgen ook alom lof voor hun manier van spelen: in die zeven wedstrijden scoorden de Partenopei al 25 doelpunten. Niet dat goed voetbal een voorwaarde is voor Mertens: “Slecht spelen en winnen? Daar zou ik direct voor tekenen als het ons de titel oplevert. Maar goed, het is onze spelstijl die ons bracht waar we nu staan, en alleen als we deze weg blijven bewandelen kunnen we daar blijven.”

Recordkampioen Juventus blijft echter favoriet in de Italiaanse media, omwille van hun mentaliteit en de diepte van hun kern. Mertens: “We zijn genaderd op Juve, nu moeten we het verschil in talent overbruggen. Maar mijn focus legt enkel bij Napoli: we moeten enkel aan onszelf denken, we moeten alles geven zonder naar de anderen te kijken. En Juve is niet de enige rivaal, er zijn er nog anderen. Roma is ook sterk en speelt momenteel fantastisch. Radja Nainggolan is zo een fantastische speler die het verschil maakt.”

Volg het duel tussen het AS Roma van Radja Nainggolan en het Napoli van Dries Mertens hier zaterdagavond om 20u45 LIVE!