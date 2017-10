Zijn zwangere Kylie Jenner en haar lief uit elkaar?

De Amerikaanse realityster Kylie Jenner, die nog altijd niet officieel heeft bevestigd dat ze haar eerste kindje verwacht, en haar vriend Travis Scott hebben volgens anonieme bronnen een punt achter hun relatie gezet. Dat schrijft entertainmentblad In Touch Weekly.

De 20-jarige Kendall Jenner zou in blijde verwachting zijn van haar eerste kindje. Volgens fans heeft ze de steeds hardnekkigere geruchten begin deze week onrechtstreeks bevestigd door in een oversized hemd op Instagram te pronken.

Intussen doet ook nog een ander gerucht de ronde dat In Touch ‘exclusief’ op de voorpagina plaatst: Kylie en haar vriend Travis Scott, de rapper die wordt beschouwd als de aanstaande vader van haar kind, zouden uit elkaar zijn.

Kardashian-clan

Volgens een bron was Travis (25) erg geschrokken door het nieuws over de zwangerschap en vond hij dat hun relatie te snel evolueerde. “Kylie is er kapot van”, aldus de ingewijde, die trouwens op de hoogte is van nog meer ‘details’. Zo zou Travis niet weten of hij überhaupt deel wil uitmaken van de Kardashian-clan omdat de familie constant in de schijnwerpers staat. Als de roddel kopt, komt er na amper zes maanden een einde aan hun relatie. Al hint de bron dat de breuk misschien niet definitief is. Travis zou naar verluidt nog dol zijn op Kylie.

Reputatie

In Touch heeft geen goede reputatie als het op de waarheid aankomt. In 2014 verspreidde de Bauer Media Group, de uitgever van onder meer In Touch, dat rapper Jay Z een affaire had met realityster Casey Cohen. Cohen zelf schakelde een advocaat in omdat het bedrijf naar eigen zeggen “een vuile en gefabriceerde roddel” had verspreid en eiste dat de artikels daaromtrent van de sites werden gehaald.