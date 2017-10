Naakte coach geeft Noorse voetbalploeg vleugels

Vålerenga is de laatste weken in de Noorse hoogste klasse aan een opmerkelijke opmars bezig. Na twee zeges in drie wedstrijden is het team uit Oslo uit de gevarenzone geklommen. Vålerenga heeft nochtans geen talentrijke nieuwe spelers aangetrokken of van trainer gewisseld. Dat coach Ronny Deila zijn tactische matchbespreking naakt heeft gegeven, blijkt het succesrecept.

Deila roemde zijn aanpak in de Noorse pers. “Het is bij voetbal belangrijk om te midden van al het serieuze gedoe ook plezier te beleven”, meende de 42-jarige trainer. “In dat opzicht heb ik mijn doel bereikt. Veel mensen hebben me bovendien eerder al naakt gezien.” Ondanks het succes zal Deila zijn peptalk niet altijd naakt geven. “Dan is het verrassingseffect weg”, oordeelde de coach.

“Ik weet niet of ik het echt fijn vond, maar het heeft wel gewerkt”, reageerde Vålerenga-middenvelder Herman Stengel. “De trainer wilde duidelijk maken dat we onze comfortzone moeten durven verlaten. Dat we zoals hem onze grenzen moesten verleggen.”

Deila trainde in het verleden onder meer Strømsgodset in zijn thuisland en het Schotse Celtic. Daar liet hij zich al eens opmerken door een zege te vieren door in zijn onderbroek push-ups te doen.