Betaalnetwerk Worldline maandagochtend ruim vier uur plat

Brussel - Het netwerk van betalingsverwerker Worldline zal maandagochtend van 0.15 tot 4.30 uur niet beschikbaar zijn omdat op dat moment een upgrade van het elektronische betaalsysteem wordt uitgevoerd. Dat meldt Worldline in een persbericht.

Worldline wijst er de Belgische kaarthouders op dat het tijdens de interventie niet mogelijk zal zijn om elektronische betalingen uit te voeren met Bancontact en met internationale kaarten (Maestro, Mastercard, VISA, JCB, UPI, Diners en American Express) in fysieke winkels, via webshops en in tankstations. Ook afhalingen aan geldautomaten zullen niet mogelijk zijn.