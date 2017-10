Adil El Arbi en Bilall Fallah delen eerste beelden van ‘Patser’

Regisseursduo Adil El Arbi en Bilall Fallah hebben de eerste beelden gelost van hun nieuwste langspeelfilm ‘Patser’. “Min of meer gebaseerd op waargebeurde shit”, valt alvast te lezen op het einde van de teaser.

De film draait rond vier vrienden op ’t Kiel in Antwerpen die maar één doel voor ogen hebben: leven als een echte patser. Kortom: zo snel mogelijk rijk worden en leven zoals in een videoclip. De opnames vonden afgelopen zomer plaats in zowel Antwerpen, Amsterdam en de Marokkaanse stad Tanger. Na ‘Image’ en ‘Black’ is dit de derde langspeelfilm van het duo.

De hoofdrollen zijn weggelegd voor Matteo Simoni, Junes Lazaar, Nora Gharib en Saïd Boumazoughe. Verder zijn onder meer ook Axel Daeseleire, Dimitri Vegas & Like Mike en Jeroen Perceval in de film te zien. Vanaf 24 januari valt ‘Patser’ te bekijken in de bioscoop.