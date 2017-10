Topper tussen Atletico en Barça: Spaanse vlaggen maar “geen politieke demonstratie” (en hoe hoog staat het gras?)

Atletico Madrid-voorzitter Enrique Cerezo wil vermijden dat de Madrileense fans van de topper in de Primera Division van zaterdagavond tegen Barcelona een politieke demonstratie maken, naar aanleiding van de heisa om het referendum in Catalonië. “We mogen niet vergeten wat Barcelona voor ons deed toen we de titel wonnen in 2014.”

Barcelona komt voor het eerst naar de Spaanse hoofdstad sinds het referendum op 1 oktober. Toen werd de thuiswedstrijd tegen Las Palmas afgewerkt achter gesloten deuren: als protest tegen het gewelddadige optreden van de Spaanse politie tegen Catalaanse stemmers, aldus Barça-voorzitter Josep Maria Bartomeu toen.

De supportersvereniging “Frente Atletico” heeft al opgeroepen om zoveel mogelijk Spaanse vlaggen mee te brengen naar het Wanda Metropolitano-stadion voor het bezoek van Barcelona. Toch is de wedstrijd volgens de Spaanse voetbalbond geen risicowedstrijd, aangezien er geen bezoekende supporters aanwezig zullen zijn. Dat is een gevolg van een dispuut tussen beide clubs over het aantal tickets voor bezoekende fans.

Atlético de Madrid: ¡REY DE LA FURIA ESPAÑOLA! pic.twitter.com/f1jaKR1GEy — Frente Atlético (@FA82Oficial) 10 oktober 2017

“Niet vergeten wat Barcelona voor ons deed”

“Ik wil dat de wedstrijd gespeeld wordt met dezelfde sportieve spirit die onze wedstrijden tegen Barcelona altijd kenmerkt: de match van zaterdag is geen politieke demonstratie, het is een voetbalwedstrijd”, aldus Atletico-voorzitter Cerezo in een interview met radiostation Onda Cero. “Atletico won de titel van 2014 in Nou Camp (van Barcelona, nvdr.), en toen applaudisseerde het hele stadion voor ons, dat mogen we niet vergeten.”

Simeone: “Als jij bij mij op bezoek komt, gebruik je mijn borden”

Barcelona is het enige team dat Diego Simeone en zijn spelers nog niet konden kloppen in een competitiewedstrijd sinds de Argentijn het roer bij Atletico overnam in 2011. Simeone kon 11 competitiewedstrijden op rij niet winnen, al schakelden de Rojiblancos de Catalenen wel tweemaal uit in de Champions League.

“Zij hebben altijd minstens één goal meer dan ons gescoord, ze waren beslissend op de sleutelmomenten en ze zijn een heel goed team”, trapte Simeone een open deur in op zijn persconferentie vrijdag. “Maar wij waren sterker in de Champions League, dus hoop ik dat we morgen ook dit obstakel kunnen overwinnen.”

Atletico-coach Diego Simeone Foto: EPA-EFE

Barça heeft na zeven competitiewedstrijden 21 op 21, en incasseerde nog maar twee doelpunten. Dat levert hen in het klassement al vijf punten voorsprong op eerste achtervolger Sevilla op, Atletico volgt als vierde op zes punten. “Barcelona is momenteel één van de beste teams ter wereld. Ik zou Real Madrid nog nét iets hoger plaatsen, maar ze hebben zichzelf héél snel heruitgevonden na het vertrek van Neymar. Hun spelers raken het winnen nooit moe.”

In de Spaanse media is ook het gras in het nieuwe Wanda Metropolitano-stadion van Atletico een topic, maar Simeone wilde daar niet van weten: “Ik ben geen terreinverzorger maar een coach. Maar als jij mij uitnodigt in jouw huis, dan gebruik ik jouw borden. En als jij bij mij op bezoek komt, dan gebruik jij mijn dingen.”

Volg de topper in de Primera Division hier zaterdagavond om 20u45 LIVE!