Bondscoach VS neemt ontslag na mislukte WK-kwalificatiecampagne

Bruce Arena heeft vrijdag de eer aan zichzelf gehouden en ontslag genomen als bondscoach van de Verenigde Staten. Arena slaagde er met Team USA niet in een ticket voor het WK in Rusland te bemachtigen. Het was zijn tweede ambtsperiode als bondscoach van de VS.

De Verenigde Staten verloren dinsdagnacht hun laatste groepswedstrijd tegen het al uitgeschakelde Trinidad en Tobago met 2-1 en dat betekende de definitieve uitschakeling. De Amerikanen zullen er volgende zomer voor het eerst sinds 1986 niet bij zijn op een WK.

“Het was het grootste voorrecht om voor de tweede keer in mijn carrière het nationale team te coachen”, stak Arena van wal op de website van de Amerikaanse voetbalbond. “Toen ik de uitdaging aannam in november vorig jaar, wist ik dat het zwaar zou worden. En we kwamen uiteindelijk ook te kort. Geen excuses daarvoor. Ik neem mijn verantwoordelijkheid.”

De 66-jarige Arena was eerder bondscoach van de Verenigde Staten tussen 1998 en 2006. In 2002 op het WK in Japan en Zuid-Korea leidde hij de VS naar een plek in de kwartfinales, waar latere finalist Duitsland te sterk bleek. Arena was verder ook onder meer hoofdcoach van MLS-teams DC United (1996-1998), New York Red Bulls (2006-2007) en LA Galaxy (2008-2016).