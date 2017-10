Na een scheiding, een begrafenis, twee huwelijken en evenveel kankerdiagnoses beseften Linda en Bart dat ze bij elkaar horen: “We zijn samen voor altijd”

Er waren een scheiding, een begrafenis, twee ­huwelijken en twee kankerdiagnoses voor nodig om te beseffen dat ware liefde bestaat. “Toen Linda een tweede keer vlak voor ons trouwfeest kanker kreeg, besefte ik dat ik kon goedmaken wat ik de eerste keer fout deed”, zegt Bart. Ze hebben serieus wat ­afgezien, maar zie, ze zijn samen. Voor altijd.

Wat een geweldige blaaskaak.” De eerste gedachte over haar grote liefde was niet de schoonste. Linda Popelier (45) was stikster in een bedrijf, zag die verkoper flaneren en vond hem maar een ­kwibus. ...