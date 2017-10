Spanje oefent in november tegen Costa Rica en WK-gastland Rusland

Spanje zal in aanloop naar het WK voetbal van volgend jaar oefenen tegen Costa Rica en organisator Rusland. Op 11 november komen Bryan Ruiz en co. naar Malaga, op 14 november trekt Spanje naar Sint-Petersburg. Dat kondigde de Spaanse voetbalbond vrijdag aan.

Spanje wist als groepswinnaar in poule G Italië af te houden, en is rechtstreeks geplaatst voor het WK. De voorbereiding begint dus met twee oefenpartijen in november. Ook Costa Rica en Rusland, dat als gastland automatisch geplaatst is, nemen zeker deel aan het WK. In november 2015 haalde Spanje het al eens met 2-1 van Costa Rica. Sinds de aanstelling van bondscoach Lopetegui zijn de Spanjaarden al veertien wedstrijden op rij ongeslagen.

In Sint-Petersburg kan ‘La Roja’, de wereldkampioen van 2010, één van de stadions verkennen waar ook tijdens het WK in juni en juli 2018 gespeeld zal worden.