FIFA verwerpt protest Ghana over slechte scheidsrechter tijdens WK-kwalificatie

Brussel - De Wereldvoetbalbond (FIFA) heeft het protest van de Ghanese voetbalbond (GFA) over de leiding van de scheidsrechter Daniel Bennett en zijn assistenten in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Oeganda (0-0) afgewezen. Er wordt geen procedure geopend, zo luidt het vrijdag bij de FIFA.

Na de wedstrijd van zaterdag in de Oegandese hoofdstad Kampala had de Ghanese federatie protest aangetekend. “Bennett en zijn assistenten hebben Ghana een geldig doelpunt ontnomen in de 93e minuut”, zo klonk het op de website van de bond. “Herhalingen op televisie hebben aangetoond dat de treffer geldig was. De ref gaf Ghana eerder in de tweede helft ook geen strafschop toen Frank Acheampong (momenteel door Anderlecht verhuurd aan het Chinese TJ Teda, nvdr.) in de zestien neergehaald werd.” De GFA wou dat de FIFA de prestatie van de wedstrijdleiding zou onderzoeken en verzocht de FIFA “de mogelijkheid te overwegen om de wedstrijd te laten herspelen.”

Ghana, het nummer vier op de voorbije Africa Cup, maakt na het gelijkspel (en de zege van Egypte tegen DR Congo) geen kans meer op WK-deelname. De drievoudige WK-deelnemer zal er in Rusland dus niet bij zijn. Het WK-ticket in groep E van de Afrikaanse kwalificaties gaat, met nog één speeldag voor de boeg, naar Egypte.