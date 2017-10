FIFA opent onderzoek naar PSG-voorzitter

De Ethische Commissie van de Wereldvoetbalbond heeft een vooronderzoek geopend naar Nasser Al-Khelaïfi, voorzitter van Paris-Saint Germain en president-directeur van mediabedrijf BeIN Media. Dat heeft een woordvoerder van de FIFA vrijdag bekendgemaakt. Donderdag raakte bekend dat het Zwitserse gerecht Al-Khelaïfi en Jérôme Valcke, de voormalige secretaris-generaal van de FIFA, in het vizier heeft wegens gesjoemel bij de verkoop van tv-rechten voor het WK voetbal.

De onderzoekskamer van de Ethische Commissie “heeft donderdagavond een vooronderzoek geopend naar Nasser Al-Khelaïfi”, zo meldde de woordvoerder aan het Franse persagentschap AFP.

Valcke zou volgens het Zwitserse gerecht “voordelen” ontvangen hebben van Al-Khelaïfi in verband met de verkoop van tv-rechten voor de wereldkampioenschappen van 2026 en 2030. Het Zwitserse gerecht liet weten Valcke als een verdachte te hebben ondervraagd. Daarnaast vonden er huiszoekingen plaats in Frankrijk, Griekenland, Italië en Spanje. In Parijs vielen de speurders binnen in de burelen van de Qatarese televisiezender BeIN Sports, onderdeel van beIN Media.