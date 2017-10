Spanningen in de Premier League: Tottenham-coach dient “respectloze” Guardiola van antwoord

Mauricio Pochettino, coach van Tottenham Hotspur, vindt het niet kunnen dat Manchester City-trainer Pep Guardiola de Spurs “het Harry Kane-team” genoemd heeft. “Respectloos”, reageert Pochettino.

“Guardiola’s uitspraak is respectloos voor de club en verschillende spelers”, vertelde Pochettino vrijdag tijdens de persconferentie voor de Premier League-wedstrijd van zaterdag tegen Bournemouth. “Hij ondervindt soms moeite om een gentleman te blijven. Als coach dien je beter te doen en niet af te komen met zulke woorden. Guardiola zou dat beter dan wie ook moeten weten. Hij heeft bij Barcelona tal van successen geboekt dankzij een Lionel Messi in topvorm. Ik sprak toen (Pochettino trainde in die periode Espanyol, nvdr.) nooit over ‘het Messi-team’ maar altijd over Barcelona.”

Guardiola deed de uitspraak na de met 0-1 gewonnen partij op Chelsea van eind september. De Spanjaard overliep toen de titelconcurrenten en noemde Chelsea, Manchester United en “het Harry Kane-team”.

City (19 punten) voert na negen speeldagen de stand in de Premier League aan, samen met stadgenoot United. Tottenham volgt op de derde plaats met vijf punten minder.