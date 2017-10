Nieuwe wedstrijd moet jongeren warm maken voor deze vergeten sport

Hanenkraaivereniging De Blijmoedige kraaiers, die als lokaal Het Leeuwke in Waregem hadden, namen in 1939 al deel aan wedstrijden in Waregem, waaronder op het Gaverke. Foto: repro kvo

Waregem - Folklore komend weekend op 't Gaverke. Na zeven jaar wordt nog eens een hanenkraaiwedstrijd georganiseerd. “We willen mensen opnieuw warm maken voor de sport.”

De sport leven houden. Dat is het opzet van de hanenkraaiwedstrijd die zaterdag om 9.15 uur bij café Gaverke in de 't Jollenstraat plaats vindt. Vroeger vonden in Waregem wekelijks zo'n wedstrijden plaats maar in onze regio is de sport zo goed als uitgestorven. “Door nog eens zo'n wedstrijd te organiseren in Waregem, willen we mensen warm maken voor de sport. We hopen nieuwe geïnteresseerden aan te trekken, zodat zij de sport gaan beoefenen en het volksgebruik blijft bestaan”, zegt Bernard Delange, die de hanenkraaiwedstrijd samen met het Zingems verbond De Bassiekraaiers organiseert.

Het verbond van Zingem is samen met dat van Ardooie een van de enige nog overblijvende verbonden in Vlaanderen. Het zijn dan ook zij die zaterdag een twintigtal deelnemers naar Waregem sturen. Een link tussen dat Zingems verbond en Waregem moet niet ver gezocht worden. “Waregem heeft twee kampioen-hanen. Die zijn samen met hun eigenaars lid van het verbond in Zingem. Zo ontstond het idee om hier ook eens opnieuw zo'n wedstrijd te organiseren”, zegt Delange. “We kiezen voor 't Gaverke omdat dat nog een echt volkscafé is, dat past binnen het hanenkraaien, dat ook een volkse traditie is.”

Streepjes zetten

Hanenzetten lijkt op het veel beter bekende vinkenzetten. “De kraaiende hanen staan in bakken in een rij langs de straat en de haan die na een uur het meest aantal geldige kraaien kan laten optekenen, wint”, zegt Delange. Keurders doen hun ronde om te zien of de hanen goed kraaien, voor elke goede kraai wordt een streepje op een lat gezet. Niet alle hanen worden bovendien over dezelfde kam geschoren. “Er is een aparte wedstrijd voor hanen met drie- en vierlettergrepige kranen.”

De sport is nog niet uitgestorven. In Kruishoutem, Zingem en Kaaigem vinden er net als in de streek rond Ardooie nog quasi wekelijks zettingen plaats. In Waregem dateert de laatste zetting van 2010.

Al sinds het interbellum wordt de sport beoefend in Waregem. In de jaren 1950 waren er een vijftal krielhaantjesmaatschappijen, zoals de Blijmoedige Kraaiers die hun lokaal hadden in 't Leeuwke. Er waren ook zettingen in Beveren-Leie, Desselgem en Sint-Eloois-Vijve. “Hoogtepunt waren de legendarische wedstrijden op de hippodroom, waar 500 kraaiende hanen de volledige omloop vulden”, blikt Delange terug.