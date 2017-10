Lukaku kan zaterdag knap record vestigen tegen Liverpool, maar moet dan einde maken aan pijnlijke reeks

Zaterdag staat de topper tussen Liverpool en Manchester United op het programma. In de wedstrijd tussen de twee meest succesvolle teams in de geschiedenis van de Premier League kijkt iedereen naar Romelu Lukaku. Hij moet United aan de leidersplaats helpen, en scoorde al zeven goals in zeven matchen. Als hij ook tegen Liverpool — en dus tegen Simon Mignolet — scoort, breekt hij een indrukwekkend record… maar Lukaku heeft de geschiedenis tegen. Maakt ‘Big Rom’ een einde aan de pijnlijke reeks tegen de Reds?

Romelu Lukaku is op dit moment alleen topschutter in de Premier League met 7 goals in 7 duels.scoorde een speler van Manchester United 8 goals in 8 wedstrijden. Alleen… Liverpool is het zwarte beest van Lukaku.

‘Big Rom’ kon nog maar tweemaal winnen tegen de Reds: tijdens zijn uitleenbeurt aan West Bromwich won Lukaku toen beide wedstrijden. Met Everton won Lukaku geen enkele van de acht ‘Merseyside Derbies’. De laatste zege tegen Liverpool dateert dus al van 2013, zijn laatste doelpunt tegen Liverpool viel in oktober 2015.

In totaal speelde Lukaku 13 wedstrijden tegen Liverpool, daarin scoorde hij 5 goals. Hij won 2x (met West Brom), de overige wedstrijden werden verloren (7x) of gelijkgespeeld (4x). Natuurlijk is de situatie zaterdag helemaal anders, want Lukaku speelde tot vorig jaar bij kleinere clubs in de Premier League. Al hoopt de topschutter morgen toch vooral om een einde te maken aan de pijnlijke reeks tegen The Reds...