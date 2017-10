Hier kan je vanaf december op de snelste gratis wifi van het land surfen

Dendermonde - Van aan de Grote Markt tot op het Statieplein in Dendermonde kan iedereen vanaf december gebruikmaken van gratis internet via wifi. Bovendien zullen de inwoners van het centrum ook kunnen aansluiten op het razendsnelle glasvezelnetwerk.

Het doel is om gratis draadloze internetverbinding met hoge capaciteit aan te bieden aan alle bezoekers en bewoners van de Grote Markt, Vlasmarkt, Brusselsestraat, Oude Vest, Stationsstraat, William Bruynincxpark en het Statieplein. Het Dendermondse The Last Mile vzw zal het uitvoeren.

Om iedereen de kans te geven om te genieten van de gratis wifi, zal elke gebruiker maximaal twee uur per dag op het draadloze netwerk kunnen surfen. “We willen de concurrentie niet aangaan met de providers”, zegt Gerardo De Guzman, IT-diensthoofd van de stad. “Via sms krijg je een code waarmee je op het netwerk kan gaan. Als primeur in Vlaanderen stelt The Last Mile vzw zijn glasvezellijnen in de binnenstad ter beschikking voor een open en neutraal ‘Fiber to the home’. Dat wil zeggen dat alle internetaanbieders hun diensten over dit glasvezelnetwerk mogen aanbieden en dat alle inwoners van het stadscentrum een eigen glasvezelaftakking van hun woning naar dat netwerk kunnen verkrijgen. En daar zijn we fier op. Er zullen weinig plaatsen in Vlaanderen zijn waar je zo snel kan surfen. Het project is op termijn ook uitbreidbaar naar de deelgemeenten.”

Dendermonde wordt zo dus een ‘smart city’. “Daar zetten we volledig op in”, zegt burgemeester Piet Buyse (CD&V). “Het wifiproject kadert in de opwaardering van het kernwinkelhart, want voortaan kan iedereen die op het internet bijvoorbeeld een kleedje heeft gezien, dat laten zien aan de verkoopster zonder daarvoor 3G of 4G nodig te hebben. En terwijl de vrouwen winkelen, kunnen de kinderen of de mannen op hoge snelheid ‘Netflixen’. Of omgekeerd. Binnen twintig jaar zal het supersnelle netwerk in heel Vlaanderen in gebruik zijn. Wij hebben het in december al.”