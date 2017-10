Renners laten deze stad links liggen en daar kan de burgemeester niet mee lachen

Zottegem / De Panne / Koksijde / Brugge - “We investeren graag in wielrennen maar niet tegen elke prijs.” De Driedaagse De Panne-Koksijde, een bekende wielerwedstrijd in Vlaanderen, zal volgend jaar niet langer Zottegem aandoen. Burgemeester Jenne De Potter is zwaar ontgoocheld.

Het stadsbestuur van Zottegem had een meerjarencontract met de organisatoren van de Driedaagse, maar dat kwam enkele maanden geleden al op de helling te staan toen bleek dat Dwars door Vlaanderen vanaf volgend jaar de plaats van de Driedaagse op de wielerkalender zal innemen. Op 28 maart, net voor de Ronde van Vlaanderen.

Die plaats op de wielerkalender, tijdens het hoogtepunt van de Vlaamse wielerweek, was bepalend voor het succes van de Driedaagse en zo een reden voor Zottegem om aan te dringen op een herziening van het contract. Bovendien ziet de Driedaagse er vanaf volgend jaar helemaal anders uit, met een sprintchallenge in Koksijde en slechts één wegrit voor mannen. De derde rit werd vervangen door een wedstrijd voor vrouwen.

Nieuwe formule

Zottegem hoopte nog een belangrijke rol te spelen in de nieuwe wedstrijdformule. Zover kwam het echter niet. Het stadsbestuur werd donderdagavond verrast met het nieuws dat de stad Brugge haar intrede doet. “We hebben zelfs de kans niet gekregen om een tegenbod te doen, alles was al beklonken achter onze rug”, reageert burgemeester Jenne De Potter (CD&V).

Belastinggeld

“En dan nog, ik heb begrepen dat De Panne 150.000 euro betaalt voor de aankomst en Brugge 110.000 euro, enkel om startplaats te zijn van de tweede wedstrijd. Dat is een bedrag dat wij nooit opgehoest zouden hebben. 110.000 euro belastinggeld besteden om startplaats te zijn voor een wielerwedstrijd, dat kan ik niet verantwoorden.”

“Wij betaalden 70.000 euro om aankomstplaats te zijn voor de eerste rit én startplaats voor de tweede rit. Dat is een groot verschil, en nog maar eens een bewijs dat de prijzen voor wielerwedstrijd de jongste jaren echt de pan uit swingen.”

Veel vrijwilligers

Uiteraard is de Zottegemse burgemeester teleurgesteld over het verlies van de Driedaagse. “Deze gang van zaken is een domper, zeker ook voor die vele vrijwilligers die zich jarenlang hebben ingespannen”, zegt de burgemeester nog. “We zijn al jaren met veel succes vaste partner van De Driedaagse. Telkens weer zorgde de wedstrijd voor een toeloop in het centrum. Die beleving was de jongste jaren zelfs nog hoger, omdat we opnieuw aankomst- én startplaats waren geworden.”

Tegenslag

De Potter gelooft wel dat Zottegem deze tegenslag te boven komt en kijkt vooruit.

“We hebben nog belangrijke wielerwedstrijden, we zijn ook volgend jaar Dorp van de Ronde en mogelijk dienen zich nog nieuwe opportuniteiten aan. We investeren graag in wielrennen maar niet tegen elke prijs.”