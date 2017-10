Bondscoach Martinez: “Ik ga Radja Nainggolan niet selecteren onder druk van de fans”

Maakt Radja Nainggolan deze zomer deel uit van de 23-koppige kern van de Rode Duivels? De middenvelder van AS Roma werd alweer niet opgeroepen voor de laatste twee WK-kwalificatiematchen, tot ongenoegen van enkele fans. Tijdens de wedstrijd tegen Cyprus verschenen zo spandoeken pro-Nainggolan, maar dat zal de mening van bondscoach Roberto Martinez niet beïnvloeden. “Ik ga hem niet selecteren onder druk van buitenaf”, zo klonk het in een interview bij VTM.

LEES OOK: Nainggolan is gevoel voor humor nog niet kwijt, fans blijven hem steunen met spandoeken

VTM legde de bondscoach van de Rode Duivels enkele stellingen voor, zoals “Roberto Martinez zal Radja Nainggolan selecteren voor het WK in Rusland onder druk van de fans en de spelers”. De bondscoach was echter duidelijk in zijn antwoord. “Dat zou helemaal fout zijn voor de ploeg. Als ik zou spelers kiezen vanwege de druk van de buitenwereld, zou dat fout zijn. Dan zou ik mijn job niet goed doen”, zo klonk het.

Maar de deur helemaal dicht doen voor Nainggolan, dat deed de bondscoach ook niet publiekelijk. “Ik hou rekening met elke speler. Want anders zou ik mijn job ook niet goed doen als ik geen rekening hou met de lijst van 50 à 55 spelers, die we constant volgen.” Het volledige interview wordt komende zondag uitgezonden in Stadion op VTM, vanaf 18u15.