Afvalbaron veroordeeld tot twee jaar cel voor luxebordeel

Knokke-Heist - Voormalig afvalbaron Marc V. (67) is ook in beroep veroordeeld voor het houden van een huis van ontucht en het aanzetten tot prostitutie, ook van minderjarigen.

Op papier runde Marc V. in zijn villa in de chique Blinckaertlaan in Knokke-Zoute een bed and breakfast, maar in werkelijkheid was de villa een dekmantel voor een luxebordeel waar hij vrouwen in de prostitutie dwong en zelf misbruikte. In eerste aanleg werd de man veroordeeld tot vijftig maanden cel omdat hij ook twee meisjes had verkracht, van wie een minderjarige.

Maar volgens zijn advocaat diende een prostituee uit wraak klacht in, omdat ze te weinig geld had gekregen. Van de ander was er volgens hem geen bewijs dat ze minderjarig was. V. beweerde dat hij voor het verhuren van de kamers nooit geld ontving. “Hij wou een liederlijk leven”, zegt zijn advocaat. Maar onder meer het feit dat er een prijslijst werd gevonden op zijn computer, pleitte niet in zijn voordeel.

Begeleiding

Voor alle overtredingen samen krijgt V. in beroep een straf van twee jaar met uitstel onder voorwaarden. Zo moet hij zich laten begeleiden voor zijn seksuele problematiek. De man had gehoopt op een dergelijke straf, gezien hij weer vader wordt. “Ik wil genieten van mijn gezinsleven.”

V. was niet aan zijn proefstuk toe. In een vorig leven runde hij een bedrijf dat afvalcontainers verhuurde. Dat afval ging naar de industriezone Gullegem-Moorsele waar het uitgroeide tot een illegaal stort. Toen het Wevelgemse gemeentebestuur hem verplichtte om de stinkende berg op te ruimen, stak hij die in brand. Daarvoor kreeg hij zes maanden cel met uitstel.