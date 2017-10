Ryota Morioka is het goudhaantje van onze voetbalcompetitie maar verbaast zich nog steeds over het Belgische leven: “In België wordt er overdag al alcohol gedronken. In Japan werken we dan”

Vijf goals en zes assists: niemand in eerste klasse doet beter dan Ryota Morioka (26), de openbaring bij het al even wonderbaarlijke Waasland-Beveren. Een heer­lijke, Japanse spel­maker die ook zonder samoeraizwaard ­defensies openrijt met vlijmscherpe passes, clichés over Japanners vierendeelt en over verrassend snedige humor beschikt. En hij heeft ook iets met ­toiletten… Ryota Morioka, in zijn eerste uitgebreide interview, over leven en ­lijden in Japan, België en Polen. “Tot mijn achttiende speelde ik voor de schoolploeg.”

Koen Van Uytvange, foto’s geert van de velde