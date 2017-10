Koppel veroordeeld tot vijftien maanden cel na diarree-oplichterij op Mallorca

Op hun foto’s van hun reis naar Mallorca zagen ze er dolgelukkig uit. Vooral veel zon, zee en plezier. Maar bij thuiskomst beweerden Deborah Briton (53) en haar partner Paul Roberts (43) dat ze samen met hun kinderen ernstige diarree hadden gekregen. Door het voedsel van de hotelkeuken, zeiden ze. Hun eis: 59.000 euro schadevergoeding.

Het koppel uit Groot-Brittannië diende maar liefst twee keer een klacht in: voor een reis in 2015 en voor een reis het jaar nadien. Thomas Cook onderzocht de zaak grondig, maar vond geen bewijsmateriaal. Daarom diende de touroperator een klacht in wegens fraude.

Zo werd de valse claim al snel een bijzonder dure grap voor de familie. In de rechtbank van Liverpool kreeg Deborah Briton een gevangenisstraf van negen maanden, haar man Paul Roberts moet voor vijftien maanden naar de cel. Beiden waren sterk onder de indruk van de veroordeling en konden hun tranen niet bedwingen.

“Jullie verhaal was een leugen van het begin tot het einde”, zei rechter David Aubrey. “Jullie deden alsof het hele gezin ziek was geworden. Maar dat was allemaal verzonnen.”

Volgens hem ging er zelfs een heel zorgvuldige voorbereiding aan vooraf. “En waarom? Uit pure hebzucht.”

Massale diarree-oplichterij

Nadien voegde hij er nog een duidelijke waarschuwing aan toe voor anderen: “Zij die in de toekomst verzonnen klachten indienen voor reisziekte, mogen zich aan een onmiddellijke celstraf verwachten.”

Die waarschuwing gaf hij niet zomaar. Op het vakantie-eiland Mallorca is al langer een diarree-oplichterij aan de gang. Voornamelijk door Britse toeristen.

Ze gebruiken daarbij allemaal dezelfde truc. Op het einde van hun verblijf gaan ze naar een Spaanse apotheker en kopen een tabletje medicijnen tegen de diarree. Ze houden het aankoopbewijs goed bij. Thuisgekomen gebruiken ze dat om een schadedossier voor het slechte eten op te starten. In heel veel gevallen lukt dat. Tot de hotelondernemers op Mallorca de zaak aankaartten bij de Britse regering.