Anderlecht won bij KV Mechelen met 3-4 na vier goals in de eerste helft. Het eerste doelpunt van de avond was om in te kaderen, vooral door de prachtige assist van Sofiane Hanni. De Algerijn verlengde een uittrap van Frank Boeckx enig mooi in de loop van Gerkens: dit verdient de prijs voor Assist van de Week!