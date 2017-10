Koppel filmt hun levensgevaarlijke ontsnapping tijdens bosbranden Californië: “Vreesde dat onze wagen zou ontploffen”

Een koppel uit Redwood Valley, Californië is maar op het nippertje ontsnapt uit de enorme bosbranden die sinds zondagavond in de staat woeden. Andre Epstein en Neda Monshat moesten in allerijl hun huis verlaten door met hun wagen door de vuurzee te rijden. De beelden die ze tijdens hun ontsnapping konden maken, tonen des te meer aan hoeveel geluk ze hebben gehad.

De buren konden het koppel wekken om hen te waarschuwen. Foto: Facebook

De rampzalige nacht van het stel begon maandag om halftwee ’s nachts. Een buur maakte hen wakker om te melden dat de natuurbrand in aantocht was en ze zo snel mogelijk moesten vluchten. Het getrouwde koppel besloot meteen in actie te schieten. Ze verzamelden hun meest waardevolle bezittingen, waaronder ook hun hond Jango, en zouden nadien met hun wagen vluchten. Tot ze plots op één probleem stoten: ze konden hun autosleutels niet vinden.

Normaal gezien zouden ze hun buren volgen om veiligere oorden op te zoeken, maar dat plan moest noodgedwongen gewijzigd worden. “Dat was het ergste gedeelte””, vertelde Monshat achteraf. “Terwijl we overal zochten naar de sleutels zagen we het vuur steeds dichterbij komen.” Pas na een hectische zoektocht van twintig minuten konden ze de sleutels terugvinden en vertrekken.

”Alsof we moesten ontsnappen uit de hel”

Het werd een rit die ze nooit meer zouden vergeten. Beelden die het koppel maakte van in de wagen laten zien hoe dicht de vlammen tot bij het voertuig kwamen. “Het leek wel alsof we moesten ontsnappen uit de hel”, aldus Epstein. Door de dikke rook konden ze maar enkele meters voor zich uit kijken. Ondertussen probeerden ze met de vloeistof van de ruitenwissers ervoor te zorgen dat hun wagen geen vuur zou vatten.

Dat het koppel bovendien meteen de juiste ontsnappingsroute koos, had het volledig aan zichzelf te danken. Aanvankelijk waren hun buren van plan om langs het zuiden uit de gevarenzone te rijden, maar na enige tijd bleek dat die route te gevaarlijk was. Voor Epstein was het echter meteen duidelijk dat de weg naar het noorden de beste optie was. “De andere weg is erg afgelegen waar je op sommige stukken een 4x4 nodig hebt. Voor ons was dat dus geen mogelijkheid”, verklaarde de man. “Mijn voornaamste zorg was daarentegen of de wagen al dan niet op het punt stond om te ontploffen.”

Voorlopig kon het koppel nog niet terugkeren naar hun woning. Foto: Facebook

Na een uur of twee kwam het koppel eindelijk bij een gebied waar er geen brand woedde. Ze besloten om er te overnachten in een hotel, keken naar het nieuws en volgden de instructies op van de politie. Op geen enkel moment waren ze in staat om te slapen.

Nog niet teruggekeerd

Sinds de ontsnapping verbleven ze bij familie in Ukiah, een stad in het zuiden van Mendocino County. Ze zouden graag terugkeren naar hun woonst om te kijken wat er nog van overblijft, maar tot op heden is dat niet mogelijk. Het vuur in het gebied is immers nog steeds niet gedoofd. “Ondanks dat we weten dat alles vernield is, willen we zeker nog eens terugkeren”, zei Epstein. “Het zou er als het ware voor zorgen dat we een hoofdstuk kunnen afsluiten, want voorlopig is dat ons nog niet gelukt.”

Aangezien het koppel de woning huurde, is het nog niet duidelijk of het huis zal worden heropgebouwd. Epstein en Monshat hopen alvast van wel. “We willen daar leven. We maken ons niet eens druk om de spullen die we hebben verloren”, aldus Monshat. Indien de buurtbewoners beslissen om alles opnieuw op te bouwen, staan ze in ieder geval klaar om mee te helpen. “We willen er nu eenmaal zijn voor onze buren.”

De bosbranden in Californië hebben reeds het leven gekost aan minstens 31 mensen. Daarmee is het een van de dodelijkste branden ooit in de staat. Honderden anderen zijn nog vermist.

