Vanhaezebrouck ziet nog werkpunten na 3-4 zege Anderlecht, maar: “De eerste helft was echt genieten”

Dat het een 3-4 zege is. Het zijn drie heel belangrijke punten en ik heb bij momenten heel goede dingen gezien, dus dat gaan we zeker onthouden. Er zijn uiteraard ook werkpunten, maar dat is logisch als je met een groep werkt die je nog maar twee of drie dagen volledig samen hebt gehad. Wat ze vandaag hebben laten zien is hun verdienste, de eerste helft was echt genieten.

Er was ook klasse en efficiëntie bij, iets wat Anderlecht soms ontbrak dit seizoen.

Ik denk dat we veel spelers hebben die efficiënt kunnen zijn. In de tweede helft kon dat wel beter, we hadden een vijfde doelpunt moeten scoren om zo de match helemaal dood te maken. Dat hebben we nagelaten, en er waren zeker een aantal momenten waar we beter hadden kunnen doen. Dan valt dat tweede doelpunt en moeten we vermijden dat er een derde valt, gelukkig gebeurde dat pas vlak voor het einde. Dan kan ook het hele publiek achter ons komen staan, anders zou er misschien wat onrust geweest zijn. Uiteindelijk is dat goed meegevallen.

De tweede helft was toch wat anders dan de eerste, had je dat tijdens de rust verwacht?

Nee, eigenlijk niet. Maar daaraan zie je ook dat wij nog werkpunten hebben. Het was logisch dat Mechelen meer mensen naar voren probeerde te krijgen, als je 4-1 achterstaat ga je meer risico’s nemen. Ik vond dat we nog steeds goed verdedigden en ballen recupereerden, maar voorin hielden we de bal niet goed genoeg bij. In de eerste helft deden we dat wel perfect.

Anderzijds zijn jullie nooit in de problemen gekomen. Een fluitende overwinning?

Het eerste doelpunt dat we tegen krijgen was eigenlijk al geen goed uitgespeelde kans, want die bal week af op het been van Kara. Bij dat tweede doelpunt hadden we beter moeten doen, en als dat doelpunt niet viel, had Mechelen ook wat jus verloren. Het enthousiasme bij hun ploeg en het publiek zorgde ervoor dat ze nadien er volledig voor bleven gaan. De punten zijn binnen, dat is het belangrijkste!