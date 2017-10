COMMENTAAR. Onder Weiler was zo’n wedstrijd van Anderlecht onmogelijk

Het Anderlecht-bestuur schudde vol ongeloof het hoofd. “Wat een trainer toch kan veranderen”, klonk het unisono. Ook zij hadden op de tribune dijenkletsend naar veruit de beste eerste helft van het seizoen van Anderlecht gekeken. Het begon hen na 45 minuten te dagen dat de club met René Weiler echt wel op een dood spoor zat. Een defensief slap KV Mechelen werkte hard mee aan de wederopstanding van paars-wit, dat zeker, maar onder Weiler was dit niet mogelijk geweest. Die had zijn spelers de opdracht gegeven op de ­eigen helft terug te plooien en het knoeiende KV Mechelen op te wachten. Resultaat: een zoveelste dramatische match. Nu werd het 3-4 in plaats van 0-0 of 0-1. Anderlecht viel na de rust ver – te ver – terug, maar het plezier was zoveel groter geweest.