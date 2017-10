Grappige verspreking na eerste match Vanhaezebrouck: “We wilden Gent onder druk zetten. Euh, Anderlecht...”

Yannick Ferrera zat er ook na de wedstrijd nog bij als een vulkaan die op elk moment kon uitbarsten. “Onvoorstelbaar hoe wij in die eerste helft tactisch in de fout gingen”, klaagde de trainer van KV Mechelen. “We begonnen nog goed, maar daarna liep het helemaal mis. Ik heb me tijdens de rust uiteraard heel kwaad gemaakt. Niet lang maar de boodschap was duidelijk.” Ferrera maakte wel een grappige verspreking. “We wilden Gent onder druk te zetten. Euh… Ik bedoel Anderlecht, natuurlijk. De macht der gewoonte.”

Het was de enige keer dat er iets als een glimlach om de mond van Ferrera verscheen, want ook de betere tweede helft kon de KVM-trainer niet inspireren tot een beter humeur.

“Tja, die tweede helft... Moeten we daar blij om zijn omdat de spelers wat meer gedrevenheid toonden? Is dat niet normaal dan? Het werd 2-4, maar niet vergeten dat het 30 seconden daarvoor net zo goed 1-5 had kunnen staan. Stel nu maar al de vragen aan Hein (Vanhaezebrouck, nvdr.). Zijn ploeg heeft verdiend gewonnen en ik heb geen zin meer om hier nog veel over te praten.”