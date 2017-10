Club barst van het vertrouwen: “We trekken naar Oostende om onze beste match van het seizoen te spelen”

Terwijl Anderlecht onder een vergrootglas zijn eerste competitiematch onder Vanhaezebrouck afwerkte, leeft leider Club in alle kalmte toe naar de verplaatsing op KVO. “Positief rustig”, noemt coach Leko het, die de intrede van Vanhaezebrouck met de nodige aandacht heeft gevolgd.

Vrijdagmiddag, in Brugge traditioneel het moment voor een update van de coach in aanloop naar de volgende competitiewedstrijd. Alhoewel, update... Sinds de zege tegen Gent is er in tegenstelling tot de grote concurrent in Brussel amper iets veranderd. Akkoord, er was de blessure van Poulain – “erg jammer”, volgens Leko – en ook Clasie is nog steeds out. Maar verder was het twee weken lang opnieuw opvallend rustig.

“Positief rustig”, noemt de Brugse trainer het. Hij repliceerde dat op de vraag hoe hij het voor elkaar krijgt om ervoor te zorgen dat ervaren rotten à la Vossen, Refaelov en De Bock al weken zonder morren op de bank zitten. “Ik heb geen geheim”, aldus de Kroaat. “Denk je dat zij blij zijn dat ze op de bank zitten? We zijn met de staf open en eerlijk. Op dit moment zijn hun concurrenten gewoon beter. Maar met twaalf of dertien spelers kom je een lang en zwaar seizoen niet door. Voor hetzelfde geld ziet mijn ploeg er in december helemaal anders uit.”

Dat het “positief rustig” is, is misschien ook een verwijzing naar alle camera’s die sinds de intrede van Vanhaezebrouck op Anderlecht gericht zijn. “Ik heb het gevolgd: een interessant verhaal. Anderlecht heeft op papier de duurste kern en de beste trainer van België. Maar wat de concurrentie doet, zijn onze zaken niet. Ik geloof nog steeds dat wij op dit moment collectief de beste ploeg in België zijn. Wij kijken naar onszelf.” Da’s duidelijk.

Beste match van het seizoen

Voor Leko start Club zondag op Oostende aan een “nieuwe reeks”, maar een globaal doel vooropstellen tegen de volgende interlandbreak doet hij niet. In het tijdperk van Preud’homme werd er nog steevast gewerkt met targets. “Ik geloof niet in berekeningen of calculaties”, snuift Leko. “Dat vergt alleen maar energie en concentratie. En als je in de Jupiler Pro League niet geconcentreerd bent, kan je niet winnen.”

Die focus zal nodig zijn, want sinds Custovic overnam bij KV Oostende, verloren de Kustboys nog niet. Na Gent ontmoet Club dus weer een ploeg die plots zijn tweede adem vindt onder impuls van een nieuwe (interim)-trainer. “Of het geen goed moment is om Oostende te treffen, zullen we pas na de wedstrijd weten. Maar KVO blijft een ploeg die thuishoort in Play-off 1. Custovic pakt 4 op 6 tijdens twee moeilijke verplaatsingen. Nu: wij zijn ook goed bezig. We trekken naar Oostende om onze beste wedstrijd van het seizoen te spelen. Niet meer, niet minder.”