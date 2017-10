Nicolas Lombaerts antwoordt krachtig op de 5 vooroordelen over zijn mislukte start bij Oostende: “Lulverhalen”

“Ik moet mij verdedigen tegen alle vooroordelen over Lombaerts? Dat lijkt mij een positieve insteek!” Neen, een prettig interview werd het niet. Dat hadden we eind juli, toen mocht het nog over zijn blijde terugkeer naar België gaan. Maar zijn eerste drie maanden bij KVO werden wel doffe ellende, pas de laatste weken kwam de recordaankoop, 39-voudige Rode Duivel en miljonair uit Rusland aan zee boven water. Waarom de 32-jarige verdediger zo’n ontgoocheling was, daar waren véél theorieën over. Wel vijf. Nu hij voor het eerst sedert juli spreekt, legden we ze hem één voor één voor. “Ik erger me mateloos.”